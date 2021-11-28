28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Sağlık Bakanlığı 28 Kasım'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat durumu...
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yenikorona virüs tablosu açıklandı.
28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU: