Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan Dağlık Karabağ Savaşı İle İlgili Rus Gazetecinin Sorularını Yanıtladı!

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilim gün geçtikçe büyürken, konu ile ilgili bir başka yorumda Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan’dan geldi. Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Simonyan, 'Karabağ'ı teslim ettiniz' diyen bir gazeteciye sinirlenerek 'Karabağ'ı Azerbaycan'a veren Rusya'dır' dedi. Simonyan, Rusya'nın kendilerine verdiği teçhizatın Bayraktar İHA'ları karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Karabağ'da asker sayılarının yeterli olduğunu dile getiren Simonyan, 'Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi.' dedi. Yeni Şafak'ın Aysor isimli Ermeni haber sitesindeki haberden aktardığına göre, "Karabağ'ı teslim ettiniz" diyen Rus gazeteciye tepki gösteren Simonyan, 'Karabağ'ı Azerbaycan'a veren Rusya'dır' diyerek, Rus devletini eleştirdi. Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini söyleyen Simonyan, verilenlerin ise Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.TÜRKİYE'NİN İHA'LARININ VARLIĞI DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ASKERİ ÇATIŞMALARIN NETİCESİNİ BELİRLEDİRus gazetecinin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ savaşı hakkında sorduğu sorulara yanıt veren Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, Bayraktar TB2 SİHA’lar karşısında yetersiz kaldıklarını aktardı. Simonyan, 'Azerbaycan Ordusu'nun hava üstünlüğü, özellikle de Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının varlığı 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi. Asker sayımız ile ilgili bir sorunumuz yoktu. Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi. Rusya tarafından bize verilen teknik bunun için yeterli değildi.' açıklamasında bulundu.