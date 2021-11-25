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Beyaz Gazete
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MYK sonrası önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MYK sonrası önemli açıklamalar
Ekleme: 25.11.2021 - 14:56 Güncelleme: 25.11.2021 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MYK sonrası önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yokoluş noktsında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir. Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz. Türkiye'yi küstahca dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler.

Erken seçimden başka söylediği hatta söyleyeceği bir şey bulunmayan Zillet İttifakı dış destekli bir hareket içindedir. Türk Milleti yakından izlemektedir.

CHP Genel Başkanı'nın helalleşme çağrısına, 'Özerklik' şartı ile PKK'nın tamam demesi hain bir pazarlığın devam ettiğini göstermiştir. HDP'nin ikizi CHP'nin var olan iradesi bir tarafta Demirtaş bir tarafta PKK'ya eşit paylar halinde bölüştürülmüştür. Bu vahim tablonun saklanacak hali kalmamıştır.

Bir terörist, bir suçlu Kılıçdaroğlu'na akıl hocalığı yapmaya, onu yönetmeye başlamıştır.

Cumhuriyet tarihinde böyle bir eziklik görülmemiştir. Kılıçdaroğlu'nun MYK sonrası açıklamalarının arkasında Demirtaş ve PKK vardır.

Kılıçdaroğlu'nun ağzı teröristlerin günahkar ağzıdır. Aklı tutup, ahlakı uçuk, ardamarı çatlak siyaseti bellidir. Kimin aklına refakatçilik yaptığı belirgindir. Kararlılık ve ikaz ile hatırlatırız ki, Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel döviz çetelerine yenilmeyecektir. Türkiye zilletin çukuruna çekilemeyecektir. Cumhur İttifakı alayını birden göğüslemeye yeminlidir.

Sokaklara inenlere asla izin ve icazet verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil, sandığın içindedir. Milletimizin sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu lekeli kumpasın sonuçlarına katlanacaktır. Türkiye sokaklarda bulunmadı.

Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim beklentileri boşunadır.

SORU-CEVAP

- Millet İttifakı'nın mitingler başlatması

Mitinglerle seçime doğru gitmek istiyorlar ise, MHP 9 bölgede halk ile buluşmuştur ama seçim için değil millet ile bütünleşmek içindir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MYK sonrası önemli açıklamalar
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