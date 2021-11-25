  • USD: 12,61 - 12,63
  • EURO: 14,15 - 14,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Nahyan'ın görüşmesi dünya basınında

Ankara'da yapılan zirveyi aktaran medya kuruluşları, iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Nahyan'ın görüşmesi dünya basınında
Ekleme: 25.11.2021 - 09:20 Güncelleme: 25.11.2021 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Nahyan'ın görüşmesi dünya basınında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

EL NAHYAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ
BAE basınından The National News, El Nahyan'ın ziyareti sırasında, Türkiye'de yatırımlar için 10 milyar dolarlık bir fon ayrıldığını belirtti.

Fonun; enerji, sağlık ve gıda dahil olmak üzere stratejik alanlara odaklanacağı, ayrıca çok sayıda mutabakat zaptının imzalandığına dikkat çekildi.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR FIRSAT"
El Nahyan'ın "Bu ziyaret, ortak çıkarlarımıza hizmet edecek ve iki dost halkın yararına olacak şekilde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolları ele almak için bir fırsat sağlamıştır." şeklindeki görüşü paylaşıldı.


"EKONOMİK BÜYÜMEYE ODAKLANIYORUZ"
BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan El Cabir'in de iki ülkenin bölgedeki en dinamik ekonomilerden ikisine ev sahipliği yaptığını söylediği aktarıldı.

El Cabir'in, "Şeyh Muhammed'in ziyaretinin temel amacı, ticareti, iş ortaklıklarını ve yatırımları geliştirerek ekonomik değer oluşturmaktır. İki ülke de ekonomik büyümeye odaklanıyor ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın anahtarının ekonomik ilerleme olduğuna inanıyor." ifadelerine yer verildi.

"BAE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BÖLGESEL TİCARET ORTAĞI"
Türkiye ve BAE'nin açık ve kapsayıcı ekonomilere sahip olduğunun altını çizen El Cabir, "BAE, Türkiye'nin en büyük bölgesel ticaret ortağıdır." dedi.


"ERDOĞAN İLE VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIM"
Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin geliştiğini yazan El Cezire, iki ülkenin finansal iş birliği anlaşmaları imzaladığını okurlarına duyurdu.

Görüşmelerin ardından Veliaht Prens El Nahyan'ın, Türkiye ile BAE arasındaki bağları güçlendirme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “verimli” görüşmeler yaptığını söylediği belirtildi.

El Nahyan, değerlendirmesinin devamında, "İki halka fayda sağlayacak yeni iş birliği fırsatlarını keşfetmeyi ve karşılıklı kalkınma hedeflerimizi ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören etkisiz hale getirildi
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 2022 asgari ücret açıklaması: Uzlaşmaya yakınız...
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum kendime güvendim
Murat Kurum, İzmirlileri konut teslim törenine davet etti
CHP’li Tanju Özcan’dan HDP’li Gergerlioğlu’na: Terör örgütünün sözcüsü
Bakan Koca: TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
Arkadaşına mutfak kıyağı! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkentin 12 milyonunu uçurdu
ABD, Yunanistan'ın F-35 talebini geri çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Nahyan'ın görüşmesi dünya basınında
Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nda 6 maddelik yol haritası belli oldu: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Tüm Türkiye tek yürek oldu
Merkez Bankası'ndan BAE açıklaması! İmzalar atıldı
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan yakalandı!
Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları
Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı
Cengiz Kurtoğlu işadamını bıçakladı!
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi!
CHP'den istifa eden Karabük Milletvekili Aksoy: CHP şirazeden çıkmıştır!
Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!

Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!

Türkiye'de 1.4 milyon kişi tehdit altında! Sadece 1 saniye sürüyor

Türkiye'de 1.4 milyon kişi tehdit altında! Sadece 1 saniye sürüyor

Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları! Görüntüler yürekleri parçaladı

İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları! Görüntüler yürekleri parçaladı

Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı

Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı