Türksat 5B'de geri sayım başladı: Türkiye'nin kapasitesini 15 kat artıracak ANKARA

Tüm üretim aşamaları tamamlanan Türksat 5B'nin uydu endüstrisinde hakim test ve doğrulama esaslarının uygulandığı entegrasyon, fonksiyonel ve çevresel test aşamaları da Airbus tesislerinde Türksat A.Ş. uzmanlarının da gözetiminde tamamlandı.Üretim ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5B'nin Türksat'a teslim edilmesi vesilesiyle Airbus tesislerinde düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes ile Airbus üst düzey yetkilileri katıldı.Teslim alım töreninin ardından Türksat 5B uydusunun SpaceX tesislerine nakledilme hazırlıklar başladı. Türksat 5B Uydusunun Aralık ayı içerisinde ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan Yüksek Verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.Türksat 5B uydu projesinde Türksat A.Ş tarafından yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacı ile Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirilmişti. Türksat mühendislerinin desteği ile ASELSAN tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlanıp Türkiye'de üretilerek Türksat 5B uydusunda kullanılması sağlandı. Bu sayede ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi ve uzay tarihçesi kazanması Türksat 5B uydusu ile gerçekleştirilmiş olacak.Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan KA Band kapasitesini 15 kattan fazla artacak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek. Türkiye'nin faydalı yük kapasitesi enyüksek uydusu olan Türksat 5B uydusu; 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kW güç kapasitesi sahip olup, ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. 42 derece Doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla, Ka Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42° Doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilecek.