İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde buluşacak

Azerbaycan sınırında; Ermenistan provokasyonlarına devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yeni bir açıklama geldi.Avrupa Birliği Konseyi, İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.15 ARALIK'TA ZİRVEDE BULUŞACAKLARKonseyden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Aliyev ve Paşinyan ile 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.İKİ LİDER DE BULUŞMAYI KABUL ETTİLiderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de buluşmaya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.ERMENİSTAN AZERBAYCAN SINIRINA SALDIRARAK GERGİNLİĞİ YÜKSELTMİŞTİSon olarak Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin de desteği ile Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, gerilimi yeniden tırmandırmıştı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirmişti.Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.