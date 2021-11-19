İmamoğlu ve Yavaş sorusu! Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında itiraf!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" sorusu soruldu.
Muharrem Sarıkaya'nın moderatörlüğünde Haber türk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili konuştu.
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İki ismin adaylığıyla ilgili Ankara ve İstanbul'daki belediye meclis çoğunluğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, 'Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz.' yanıtını verdi.