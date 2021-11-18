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BioNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha

25. Alman Gelecek Ödülü, Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi.

Ekleme: 18.11.2021 - 09:57 Güncelleme: 18.11.2021 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
BioNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül dahaAlmanya'da Cumhurbaşkanı, seçkin araştırma ve geliştirme projelerini Alman Gelecek Ödülü ile onurlandırıyor.

Bu yıl 25'incisi verilen Alman Gelecek Ödülü, koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Christoph Huber ve Katalin Kariko'nun oldu.

250 BİN EURO DEĞERİNDEKİ ÖDÜLE SAHİP OLDULAR

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Frank-Walter Steinmeier'in, 250 bin euro değerindeki ödülü Berlin'de BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile Christoph Huber ve Katalin Kariko'ya takdim ettiği ifade edildi.

VİRÜSE KARŞI AŞI GELİŞTİREN İLK KİŞİLER OLDUKLARI VURGUSU

Açıklamada, bilim insanları ekibinin, mRNA üzerinde yıllarca süren araştırmalara ve Covid-19'un katlanarak yayılacağına dair öngörüye dayanarak virüse karşı aşı geliştiren ilk kişiler oldukları vurgulandı.

'MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI KURTARDILAR'

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, BioNTech'in pandemide elde ettiği başarının çığır açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek, 'Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesiyle BioNTech araştırmacıları dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve onların ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulundu. Böylece BioNTech, bir yıl içinde Covid-19 pandemisine karşı mücadelede bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarıya, uzun yıllara dayanan araştırma fonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum.' dedi.


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