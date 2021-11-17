Karadeniz'deki gazı karaya taşımayı İtalyan şirketi üstlendi

Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih'in Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfetmesinin ardından harekete geçildi.Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya taşınmasını sağlayacak deniz altı boru hattı döşeme işini İtalyan petrol sahası hizmetleri şirketi Saipem üstlendi.Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saipem 600 milyon dolarlık nakliye ve kurulum faaliyetlerini içeren iki yeni denizaşırı sözleşme imzaladı.İlk sözleşme Chevron Australia tarafından, Avustralya'nın kuzey-batı kıyılarında yaklaşık 200 kilometre açıkta bulunan gaz sahası Jansz-lo Projesi'ni kapsıyor.İkinci sözleşme ise Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak deniz altı boru hattı döşeme işini kapsıyor. Sözleşme kapsamında, hattın 2 bin 200 metre derinliğe taşınması ve kurulması işi Saipem'e ait Castorone gemisi tarafından yapılacak.Sahadaki gazı deniz altından karaya taşıyacak hattın döşenmesine yönelik açık deniz operasyonlarına 2022'nin bahar aylarında başlanacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Saipem Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Francesco Caio, söz konusu sözleşmelerin imzalanmasının şirketin deniz altı kurulumundaki uzmanlığını ortaya koyduğunu belirterek "Enerji geçişinin temel bir unsuru olan gaz sektöründeki bu yeni sözleşmeler, talepteki iyileşmenin somut göstergeleridir" ifadesini kullandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de daha önce yaptığını açıklamada, Karadeniz gazının üç etapta karaya çıkarılacağını aktararak "İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.Söz konusu gazın 2023'te şebekeye verilmesi hedefleniyor.