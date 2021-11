Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'den o haber geldi, hakim karşısındaydı sözleriyle damga vurdu!

MÜGE ANLI'DAKİ ZEYNEP ERGÜL HAKİM KARŞISINDA!Sözleriyle Müge Anlı'ya damga vuran Zeynep Ergül bir kez daha gündeme omba gibi düştü. Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti.Zeynep Ergül'ün anlattıkları ise Müge Anlı'nın programına damga vururken konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline geldi.ZEYNEP ERGÜL NEDEN PROGRAMA KATILDI?Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Kızına ulaşan Zeynep hanım 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep hanım programa yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu.Müge Anlı 15 Kasım 2021 Atv canlı yayınında Zeynep Ergül'ün hakim karşısına çıktığını ancak, 'Hastayım, suçsuz yere yatıyorum' dediğini ve duruşmanın 9 Aralık tarihine ertelendiği bilgisini paylaştı. Müge Anlı prgoramı ile Türkiye'nin bildiği isim haline dönüşen Zeynep Ergül olayının bir benzeri de Manisa'da yer alıyor. 2017 yılında birlikte olduğu kişitarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia eden Fatma Karadağ hakkında çarpıcı iddialar ve 'DJ Gezgin'lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın sır kaybında yaşananlar akıllara her defasında Zeynep Ergül'ü getiriyor. Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti. Hatice Ergül, 'Cahit Ergül, Mustafa Ergül ve Mehmet, Zeynep Ergül ve Leyla Muharrem Elbay'ı öldürdükten sonra eve geçip Kuran-ı Kerim'e el basıp olayın kendi aralarından çıkmaması için yemin ettiler. Arama çalışmaları başlamasının ardından cesedi üç parçaya ayırıp üç ayrı bölgeye gömdüler. Zeynep bana daha sonra ceset parçalarına asit döktüler' dedi. Muharrem Elbay'ın cesedini bağ evinin yakınındaki mağarada parçaladıklarını dile getirdi. Hatice Ergül'ün kan donduran itirafları başta Müge Anlı olmak üzere tüm izleyiciyi de dehşete düşürdü.Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, canlı yayına da katılan Cahit Ergül ile kız kardeşi Zeynep Ergül ve 4 akrabasını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında Cahit Ergül suçlamaları kabul etmezken, diğer şüpheliler Mehmet Muharrem Elbay'ı, Cahit Ergül'ün öldürdüğünü ve parçalara ayırdıktan sonra yaktığını söyledi. Bir izleyicinin anlattığı kazılıp topraktan merdiven yapılan kömürlükte, Mehmet Muharrem Elbay'a ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergültutuklanarak cezaevine gönderildi.TAPE KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI! Gaziantep'te polis ekipleri 21 Aralık 2019'da, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili, ortağı Cahit Ergül ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hepsi akraba olan 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.Gaziantep'te kendisinden 3 yıldır haber alınamayan emlakçıyı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılının Şubat ayında kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Cahit Ergül, Mustafa Engül, Ercan B. ve Ercan M. için 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksunkılma', Zeynep Ergül, Fatma Ergül ve Leyla D. için ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından ceza isteniyor.Emekli imam olan Cahit Ergül ile maktul Elbay'ın Şehitkamil ilçesinin Bilek köyünde ortaklaşa bağ evi inşa ettikleri belirtilen iddianamede, Cahit Ergül'ün boşanma aşamasında olduğu eşinden mal kaçırmak için tapuyu Elbay'a devrettiği, bir süre sonra geri istediği ancak Elbay'ın devretmediği anlatılan iddianamede, bu sebepten dolayı ikili arasında husumet başladığı kaydedildi. Diğer sanıkların da ağabeyleri olan Cahit Ergül'e Elbay'ın tapuyu devretmesi için baskı yaptığına dikkati çekilen iddianamede, 'Bu aile kararı ve baskılar sonucunda Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürmesi için birinin görevlendirildiği, Zeynep Ergül'ün aile içerisinde alınan bu kararlarda etkin olarak rol oynadığı anlaşılmıştır' denildi.Sanıkların, Elbay'ı zorla araca bindirip, bağ evine götürerek burada senet imzalattırdıktan sonra öldürdükleri ileri sürülen iddianamede, ATV'de yayımlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına da katılan Zeynep Ergül'ün TAPE kayıtlarına da yer verildi.PALU AİLESİ DAVASIBelki de en efsane dosya Palu Ailesi'ydi. Günlerce ortalığı karıştırmıştı bu dosya, herkes Google'da 'Palu Ailesi' diye arama yapıyordu. Palu ailesi şu kişilerden oluşuyor: Aslen Ordulu ancak yaşamlarını Kocaeli nde sürdüren Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tanhal ile evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Meryem 'in 2 çocuğu oldu oldu: Melike ve Recep. Kocaeli'de yaşayan Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. Çiftin 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.AİLEDEKİ TUHAF OLAYLAR TUNCER İLE BAŞLADIPalu ailesini tanıyanların da iddiasına göre, ailedeki garip olaylar Tuncer Ustael ile başladı. Herkese kendisini 'cinci hoca' olarak tanıtan Tuncer Ustael, ilk olarak ailede kendisine inanmayan Harun Palu ve Ahmet Tuncer'den kurtulmak için harekete geçti. Tuncer, eşinin erken kardeşi İsa'yı Meryem'in kocası Ahmet'i vurması için ikna etti. İsa, 'Kardeşimi satıyordu' diyerek Ahmet'i öldürdü. Birlik olan Palu ailesi Meryem'i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Oğlunun hapse girmesini istemeyen Harun Palu suçu üstlenerek hapse girdi. Tuncer, böylece kendisine inanmayan iki kişiden kurtuldu. Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer'e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer Ustael'in yanında kalmaya başladı. Yine iddialara göre, Tuncer, çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerine inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.Eşi Emine'nin gözleri önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi çocuklarına da cinsel istismarda bulunan Tuncer'in yaptıkları sonunda Meryem'in oğlu olan Recep, evden iki defa kaçtı. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları polise anlatan Recep, yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes'te evden kaçtı ancak Tuncer'i savunan aile 'Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı' diye ifade verdi. Bütün bunlar olurken öldürülen Ahmet Tanhal'ın ailesinin peşlerinde olduğunu iddia eten Tuncer Ustael, Meryem'e araba aldırdı ve aile arabada yaşamaya başladı. İddiaya göre; Palu ailesinin otomobilde yaşadığı sırada Tuncer Ustael'in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Genç kadının cesedi ise kadını Tütünçiftlik sahiline gömüldü. Meryem'in ölümünden tam bir yıl sonra kızı Melike'de ortadan kayboldu. Tuncel Ustaer'in tecavüz ettiği 6 yaşında Melike'yi ispirto içirip öldürdüğü de iddialar arasında.Meryem'in tüm mal varlığını ele geçiren Tuncer Ustael, bu defa Harun Palu'nun kız kardeşi Gülbahar Sadık'ın evine göz dikti. Tuncer, İsa, Ayşe Melek ve kayınvalidesi Havva ile biber gazı sıktıkları Gülbahar Sadık'a zorla boş senet imzalattı, Palu ailesi yalnızca bu sebepten ceza aldı.