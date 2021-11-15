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Fosfor Ne İşe Yarar? Fosfor Hangi Yiyeceklerde Bulunur?

Fosfor vücudun ihtiyacı olan önemli mineraller arasındadır. Bu sebeple çoğu kişi fosfor eksikliği belirtileri ve fosfor bulunan yiyecekleri oldukça araştırır. Peki, fosfor ne işe yarar? Fosfor hangi yiyeceklerde bulunur? Fosfor eksikliği belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.11.2021 - 13:28 Güncelleme: 15.11.2021 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Fosfor Ne İşe Yarar? Fosfor Hangi Yiyeceklerde Bulunur?
Fosfor vücudumuzun ihtiyacı olan mineraller arasında yer alır. Kemik ve dişlerin sağlıklı olması, kas ve sinirlerin işlevleri devam ettirmek ve enerji üretimi gibi birçok konu fosfor sayesinde yapılır. Fosfor vücuda yeteri kadar alınamadığında bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu sebeple hangi yiyeceklerde fosfor bulunur ve fosfor ne işe yarar sorusu büyük önem taşır. Fosfor nedir ve fosfor ne işe yarar sorularınızın cevabı için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Fosfor Nedir?


Fosfor temizlik malzemelerinde oldukça kullanılmasıyla da bilinir. Fosfor nedir sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Fosfor vücudumuzun ihtiyacı olan minerallerdendir. Özellikle kemik ve diş gelişimine büyük katkıda bulunur. İnsan sağlığı dışında da fosforun birçok kullanım alanı bulunur.

Fosforun Faydaları


Fosfor faydaları arasında enerjiyi arttırması ilk sıralarda yer alır. Fosfor B vitamininin vücuda alınmasına yardımcı olur. Fosfor faydaları ayrıca şu şekilde sıralanabilir;

-Metabolizmayı canlandırmaya yardımcı olur.
-Sindirim sistemi problemlerine iyi gelir.
-Büyüme ve gelişmeye yardımcı olur.




Fosfor Hangi Hastalıklardan Korur?


Fosfor özellikle çocukluk çağında büyük önem teşkil eder. Demans ve Alzheimer hastalıklarına karşı da koruma sağlar. Diş problemlerini giderici etkiye sahiptir. Kireçlenmeye iyi gelmesi de fosforun ortaya çıkmasında ekili olur.


Fosfor Hangi Yiyeceklerde Bulunur?

Fosfor genellikle birçok yiyecekte bulunur. Çoğu kişi fosfor alımını arttırmak için destekleyici yiyecekler araştırır. Yumurta, süt ve yoğurt fosfor alabileceğimiz besinlerin başında yer alır. Ayrıca fosfor bulunan yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;

- Dondurma
- Çikolata
- Kurutulmuş meyve
- Fasulye ve benzeri baklagiller
- Fındık ve badem gibi kuruyemişler
- Ayçiçeği
- İşlenmiş etler
- Kümes hayvanları
- Balık ve diğer deniz ürünler
- Patates, sarımsak, bezelye


Günlük Ne Kadar Fosfora İhtiyacımız Var?


Genellikle küçük çocuklarda ihtiyacımız olan fosfor miktarı 100-500 mg arasındadır. Gençlerde ise bu sayı 1,250 mg olarak değişir. Yetişkin kişilerin alması gererken kalori miktarı yaklaşık 700 mg'dır.



Fosfor Eksikliği Neden Olur?


Fosfor eksikliği genellikle aşırı alkol tüketimi sonucunda ortaya çıkar. Bunun dışında kalsiyum fazlalığı, diyabet, yetersiz beslenme ve D vitamini eksikliği fosforun yeteri kadar alınamamasına neden olur. Ayrıca fosfor eksikliği belirtileri de bu konuda dikkat edilmesi gerekenlerdir. Fosfor eksikliği belirtileri de şu şekilde sıralanabilir;

- Eklem ve kas ağrısı
- Kemiklerin zayıflaması
- Sinirlilik
- Halsizlik
- Karıncalanma
- Cildin solgunlaşması
- Odaklanma problemleri

Fosfor Eksikliği Tedavisi


Fosfor eksikliği tedavisi için ilk olarak dengeli ve yeterli beslenmek gereklidir. Yeterli fosfor alımını besinlerden sağlamak mümkündür. Alkolün azaltılması da değiştirmemiz gereken alışkanlıklar arasında yer alır. Ciddi boyutlarda oluşan fosfor eksikliği için doktor tarafından verilen takviyeler büyük ölçüde yardımcı olur. Etkili olmaması sonucunda enjeksiyon yöntemiyle de fosfor desteği sağlanabilir. Fosfat testi de fosfor eksikliğinin neden oluştuğunu ortaya çıkaran etkili yöntemlerdendir. Bu test sayesinde fosforun emilmesini engelleyen sindirim sistemi rahatsızlığı tespit edilerek kişiye uygun tedavi planlanır.


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