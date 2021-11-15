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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul hakkında ezber bozan açıklama: İstanbul Havalimanı kadar bile toprak kazılmayacak

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında bilgilendirmede bulundu. Kanalın yüzde yetmişinin su yolu olduğunu belirten bakan Karaismailoğlu, sadece kalan yüzde otuzluk bir kesimde toprak hareketi olacağını ve bu hareketin İstanbul Havalimanı'ndaki kadar bile olmadığını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul hakkında ezber bozan açıklama: İstanbul Havalimanı kadar bile toprak kazılmayacak
Ekleme: 15.11.2021 - 23:58 Güncelleme: 15.11.2021 - 23:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul hakkında ezber bozan açıklama: İstanbul Havalimanı kadar bile toprak kazılmayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu CNN Türk'te konuk olduğu programda gündeme dair soruları yanıtladı.

'Yüzde yetmişi su yolu'

Program moderatörü Ahmet Hakan'ın Kanal İstanbul hakkındaki, 'Ben zannediyordum ki, bu Kanal İstanbul toprağı alacaklar, kazacaklar, bir kanal açacaklar bütünüyle. Sayın Bakan ilk defa duyduğum bir şey söyledi. 'Orada doğal bir su yolu var zaten. Yüzde yetmişi su yolu. Biz sadece yüzde otuzu kazacağız' dedi. Bu çok çarpıcı bir bilgi aslında' ifadeleri üzerine konuşan Bakan Karaismailoğlu, kanal üzerinde yaşanacak toprak hareketini detaylı bir şekilde anlattı.

'En az etkisi olan güzergah kullanılıyor'

Kanal İstanbul'un planlandığı 5 farklı güzergah olduğunu ve şu an kullanılanın en az etkisi olan güzergah olduğunu belirten Karaismailoğlu, kanal yolunun havadan çekilmiş görüntüsünü gösterdi.

'İstanbul Havalimanı'nın toprak hareketi kadar bile değil'

Görüntüler üzerine konuşan bakan Karaismailoğlu, 'Yüzde yetmişi böyle. Sadece kuzeyde yüzde otuzluk bir kesimde bir toprak hareketi olacak. Bu toprak hareketi de İstanbul Havalimanı'nın toprak hareketi kadar bile değil' ifadelerini kullandı.
Bakanın cevabını şaşkınlıkla karşılayan Hakan, 'İstanbul Havalimanı'nı yapmak için kazdığımız toprak kadar bile toprak kazmayacağız anlamında mı söylüyorsunuz?' diye sorunca bakan söylediklerini tekrar teyit etti.
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