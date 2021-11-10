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Keban Baraj Gölü’nden Sibirya Mersin balığı çıktı

Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın eti 300 lirayken havyarının değeri 2 milyon lirayı buluyor.

Ekleme: 10.11.2021 - 00:37 Güncelleme: 10.11.2021 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Keban Baraj Gölü’nden Sibirya Mersin balığı çıktı
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölü'nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğuna dikkat çekti.

'ETİ 300 LİRA, HAVYARI 2 MİLYON LİRA'
Doç. Dr. Temize, 'Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor' dedi.
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