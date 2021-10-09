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Kadir Şeker'in kurtardığı kadın Ayşe Dırla ve eşi hakkında flaş karar

Konya'da bebe bisküvisi içerisine saklanmış halde 900 gram eroin ile yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kadir Şeker dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla (36) ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı (27), 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 9.10.2021 - 09:50 Güncelleme: 9.10.2021 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın Ayşe Dırla ve eşi hakkında flaş karar
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz yıl 29 Kasım tarihinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka ve ön sağ koltuk arasındaki paspas üzerinde bebe bisküvisi içerisine gizlenmiş 900 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili Kadir Şeker dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla ve yanında bulunan imam nikahlı eşim dediği sevgilisi Murat Hanlı gözaltına alındı.

İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sevgililer ceza evinde evlendi.



15'ER YIL HAPİS CEZASI

Murat Hanlı'nın ifadelerinde içici olduğunu ve eroini aldıkları yere geri götürmek istediklerini söylese de cezadan kurtulamadı. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Ayşe Dırla ve Murat Hanlı'ya 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Heyet uyuşturucunun eroin olması nedeniyle cezalarını yarı oranında artırarak 18 yıla çıkardı.

Eşlerin cezaları iyi hal hükümleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü. Heyet ayrıca her iki sanığa 5 bin gün karşılığı olarak 100'er bin lira adli para cezası ödemelerine hükmedip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ayrıca Murat Hanlı hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.
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