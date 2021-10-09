  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı!

Başkan Erdoğan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalar yaptı.

Ekleme: 9.10.2021 - 16:10 Güncelleme: 9.10.2021 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı!
Başkan Erdoğan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor. Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim.

Karşılamadaki pankartlardan biri hala hatırımdadır: Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur.

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız.

Artık Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok markaya sahibiz. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin gastronomi zenginliği vardır.

Adana'nın meşhur sıcağı sadece şehri değil, buradakilerin gönüllerini de ısıttığı için buradan memlekete zarar çıkmaz.
Başkan Erdoğan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı!
Mali Başbakanı'ndan Macron'a: Bize Türkiye gibi dost ülke gerekiyor
İETT'den peş peşe kazalar! Pes dedirten sözler: 'Anne şefkati ile araba kullanıyoruz biz'
Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı
Tuzla'nın efsaneleri Formulaya yine damgasını vurdu!
Sadece iki ülkede var: Doğal gaz kaçaklarını tespit için 'Robot Göz'
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın mektubuna çok sert tepki: ABD yanlış politikalarından vazgeçsin!
'Lions Cartel' suç örgütünün lideri Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik küçük Pınar'ı unutmadı: Barış Pınarı Harekatının sembol ismi 2 yaşında
İngiliz halkı, temel gıdaları satın almakta zorluk yaşıyor
Türkiye'nin ABD'den istediği F-16'lara karşı Ermenistan harekete geçti
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı! Katil 'Bana küfür etti' demişti...
Kılıçdaroğlu ateşle oynuyor
Sosyal medyada yeni dönem: Youtube fenomenlerine yüzde 15 vergi
Yolsuzlukla suçlanan Sebastian Kurz'a bir şok daha! 'Devam etmek istemiyoruz'
Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı
HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp tutuklandı!
Afganistan'daki terör saldırısına kınama!
Üniversiteli olmak için yeni fırsat: Önümüzdeki hafta başlıyor

Üniversiteli olmak için yeni fırsat: Önümüzdeki hafta başlıyor

Bulak Mağarası’nda gizemli bir not bulundu! 'Tercüme karşısında şok yaşadım'

Bulak Mağarası’nda gizemli bir not bulundu! 'Tercüme karşısında şok yaşadım'

Deniz, kara ve hava araçlarına entegre ediliyor! Göz kırpma süresinde...

Deniz, kara ve hava araçlarına entegre ediliyor! Göz kırpma süresinde...

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!