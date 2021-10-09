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14. kattan düşen genç hayatını kaybetti! İntihar mı? Cinayet mi?

14. kattan düşen genç hayatını kaybetti! İntihar mı? Cinayet mi?

Kayseri'de 22 yaşındaki Kazım Orçun Eşsiz, misafirliğe geldiği tahmin edilen apartmanını 14. katından aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden gencin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Ekleme Tarihi: 9 Ekim 2021 Cumartesi 01:23
Güncelleme Tarihi: 9 Ekim 2021 Cumartesi 01:32
14. kattan düşen genç hayatını kaybetti! İntihar mı? Cinayet mi?

Merkez Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan Bozatlıpaşa Sitesine gelen Kazım Orçun Eşsiz, binaya girdikten bir süre sonra 14. kattaki pencereden aşağıya düştü. Sitenin önünde park halindeki bulunan otomobilin üzerine düşen Eşsiz, feci şekilde can verdi. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yene 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sitede oturmadığı anlaşılan Kazım Orçun Eşsiz'in ailesinin ise Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Misafirliğe geldiği tahmin edilen Kazım Orçun Eşsiz'in 21.30 sıralarında binaya giriş yaptığını güvenlik kameralarından belirleyen polis, talihsiz gencin dakikalar sonra da yere düştüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Eşsiz'in cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Kazım Orçun Eşsiz'in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.


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