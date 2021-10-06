Yurt dışında okumak isteyenler dikkat! Bu haber size! Burslar MEB'den!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanıyacağı burs imkanıyla öğrenciler lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek.



358 ÖĞRENCİ'YE YURT DIŞI BURSU VERİLECEK

MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.



ÖĞRENCİLER 22 FARKLI ÜNİVERSİTE VE 13 FARKLI KAMU KURUMU ADINA ÖĞRENİM GÖRECEK

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.



Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "https://yyegm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilecek.



20 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ BURS ALDI

Bakanlık tarafından, 1929'da yürürlüğe giren kanun kapsamında, üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderme işlemleri başlatıldı.



Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak halen 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor