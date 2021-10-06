Fox TV'den 6-8 Ekim skandalı: Sokak çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'a güzellemeler havada uçuştu! RTÜK harekete geçti

HDP'nin çağrısı üzerine 6 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.



Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.



YASİN BÖRÜ VE 3 ARKADAŞI KURBAN ETİ DAĞITIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ



Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.



FOX TV'DEN SKANDAL!



6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde Fox TV bir skandala imza attı. 37 kişinin öldüğü olaylarda sokak çağrısı yapan provokasyonun 1 numaralı sorumlusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş programa konuk edildi.



YASİN BÖRÜ ANILMADI, DEMİRTAŞ GÜZELLEMELERİ HAVADA UÇUŞTU



Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü bir kez bile anılmazken, İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş sık sık Selahattin Demirtaş güzellemeleri yaptı. Selahattin Demirtaş'ın haksız sebeplerden içeride olduğu ve büyük bir mücadele verdiği şeklinde değerlendirmeler yapıldı.



Fox TV'nin Başak Demirtaş'ı tam da 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde konuk etmesi manidar olarak yorumlandı.



ACILI AİLE DÜN BÖYLE FERYAT ETMİŞTİ



Diyarbakır'da HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak da adlandırılan süreçte kurban eti dağıtırken darp edilip, binadan atılan, silah ve bıçakla katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. 2014'ten beri günlerin geçmediğini belirten Hasan Gökguz'un babası "Mehmet Gökguz "Kurban Bayramı ile bir de 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman, yeniden yaralarımız tazeleniyor" dedi.



YARGILANMALARI SÜRÜYOR



Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu 75'i firari 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.



Sanıkların ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.





RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ



FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır.











