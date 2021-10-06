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Dev uçak kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul’a acil iniş yaptı

Dev uçak kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul’a acil iniş yaptı

Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:22
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 22:30
Dev uçak kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul’a acil iniş yaptı

Türk hava sahasına girdikten sonra Karadeniz üzerine seyreden uçakta bulunan 66 yaşındaki kadın yolcu kalp rahatsızlığı yaşadı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun durumu ağırlaşması üzerine uçağın pilotları İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi. Rotasını İstanbul Havalimanı'na çeviren uçak, 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak altında hazır bekleyen sağlık ekipleri, hemen hastaya müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yolcuya müdahalesi halen uçakta devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI ROTA DEĞİSTİRTTİ

Türkiye hava sahası üzerinden sıklıkla geçiş yapan bu tip uçaklar, yolcu rahatsızlanması, yakıt ikmali ya da teknik arıza gibi acil durumlarda İstanbul'daki havalimanlarının alt yapısının yetersizliği nedeniyle Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'nı tercih ediyorlardı. Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte ise bu tip uçaklar İstanbul'u kullanmaya başlamıştı.

Portekizli Hifly Havayolları'nın Beja-Kuala Lumpur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı yakıt ikmali, Taylandlı şirket Thai Havayolları'nın Bangkok-Frankfurt seferini yapan A380 tipi uçağı ise yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine geçen yıl İstanbul Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Emirates Havayolları' nin 1 Ekim'den itibaren A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da eklemesiyle birlikte havayolu İstanbul Havalimanı'nı acil durumlarda da kullanmaya başlamış oldu


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