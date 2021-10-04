USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Türk SİHA’larının gücü Alman basınında!

Türk SİHA’larının gücü Alman basınında!

Türkiye’nin her geçen gün yerini sağlamlaştırarak etkisini artırdığı savunma sanayisindeki başarısı, birbiri ardına analizlere konu oluyor. Türkiye’nin dünya çapında ses getiren yerli ve milli üretim İHA/SİHA’larının küresel çaptaki başarısı, bu kez Alman Tagesschau gazetesine konu oldu. Türkiye’nin yaptığı teknolojik atılımların yanı sıra geçtiğimiz günlerde düzenlenen TEKNOFEST’in başarısının da kalem alındığı yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki çalışmaların ülke sektörüne katkısı vurgulandı. Yazıda ayrıca, geçtiğimiz günlerde İsrailli insansız hava aracı üreticilerinin savunma sanayisindeki rollerini Türkiye’ye kaptırmaktan duyduğu rahatsızlığın ardından aynı endişenin Almanlarda da başladığı yer aldı.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:15
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:26
Türk SİHA’larının gücü Alman basınında!

Türkiye'nin askeri teknoloji alanında edindiği küresel rol, bir kez daha dünya basınına konu oldu. Özellikle geçtiğimiz yıl içinde Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinde büyük payı olan Türk SİHA'larının başarısı, uzun zamandır ilgi odağındaydı.

Türkiye'nin her geçen gün etki alanını artıran İHA/SİHA'ları, bu kez Alman Tagesschau gazetesinde analiz edildi.

"ALMAN SİLAH ŞİRKETLERİNİ KISKANDIRACAK SİSTEM"

Gazetede Oliver Mayer-Rüth imzasıyla kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'ların yanı sıra yerli mühimmatların başarısından da söz edildi. "Erdoğan'ın politikasının yükselen gücü: Türk silah sanayisi yükseliyor" başlıklı yazıda, SİHA üretiminin Türk silah sanayisinin önemli bir ihracat kolu haline geldiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin, ilerleyen askeri teknolojisiyle dünya devi ülkelerin arasına girdiğinin belirtildiği yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonundan süregelen çalışmaların Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiği yer aldı.

Yazıda, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'a dair de çarpıcı ifadeler kullanıldı. Festivalin, genç katılımcılar için teşvik edici bir platform olduğundan bahsedilirken "Öğrenciler, TEKNOFEST'te yaptıkları cihazları sergiliyor. En güzel modeller teklifi kapıyor. Türk gençleri yerli silahlara hevesli" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde son 15 yılda savunma sanayisinde büyük atılımlar yapıldığından da bahsedildi. Başta Suriye, Libya ve Irak'taki operasyonlar olmak üzere Türkiye'nin askeri teknolojisinin birçok alanda test edildiği belirtilirken Türk ordusunun operasyonlardaki verilerinin oldukça başarılı olduğu detayı da yer aldı.

Yazıda ayrıca, Türk savunma sanayisine büyük övgüde bulunuldu. Askeri teknoloji sisteminin her geçen gün büyüdüğünden bahsedilirken, "Türk sistemi şu anda meyvelerini veren ve Alman silah şirketlerinin temsilcilerini kıskandırabilecek bir sistem." ifadesi kullanıldı.

Baykar Savunma'nın liderliğinde Türk savunma sanayisinin 2020 yılındaki büyümesinden de bahsedildiği yazıda, 2002 yılında ülkede yalnızca 56 savunma şirketi varken 2020 yılında bu sayının 1,500 olduğu belirtilerek Türkiye'nin küresel bir öncü olma yolunda attığı adımlara dikkat çekildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı