İstanbul polisinin yeni evi! Dev yerleşkeden ilk çizimler!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, yeni çağın gereğine uygun olarak yepyeni modern merkezine taşınmaya hazırlanıyor. Sabah'ın haberindeki proje görsellerine göre, Hasdal'da 282 bin metrekarelik bir alan üzerine inşaatına başlanacak olan yeni merkezde kapalı poligon, açık ve kapalı spor salonları, havuzlar, cami, polis müzesi, brifing binası, havuz ve kreş de olacak.









İstanbul Emniyeti'nin Hasdal'a taşınmasıyla birlikte; Asayiş, Terör, Narkotik, Organize, Kaçakçılık, Bomba İmha, Siber Suçlar gibi başta olmak üzere bütün operasyonel birimler aynı yerleşkede görev yapacak. Yeni yerleşkenin 60 bin metrekarelik alanına otopark yapılacak. İşte perspektif çizimler ve bilgilerle hazırlanan o proje... Sabah'ın haberinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yakın bir sürede inşaatına başlanacak olan Hasdal Yerleşkesi'nin projesine ve çizimleri yer aldı. Perspektif çizimler ve bilgilerle hazırlanan o projenin detayları da ortaya çıktı.



Hasdal'da bulunan Orgeneral Ragıp Uluğbay Kışlası'nın 282 bin 299 metrekarelik kısmı üzerine toplam 225 bin 752 metrekarelik inşaat alanına inşa edilmesi hedeflenen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Hasdal'da yapılacak yerleşkesiyle birlikte; İstanbul Emniyeti'nde özellikle operasyonel olmak üzere bütün birimler, aynı noktada toplanmış olacak. Hasdal Yerleşkesi ile birlikte 'Kapalı Poligon' başta olmak üzere İstanbul Emniyeti'nin eksiklikleri de giderilmiş olacak.







