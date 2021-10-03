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Afganistan'da cami girişinde patlama! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da cami girişinde patlama! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami girişinde patlama meydana geldi. Taliban'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 15:20
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 16:39
Afganistan'da cami girişinde patlama! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın yönetimini devralan Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, Kabil'de bulunan Eid Gah Cami'nin girişine yakın bir yerde bomba patladığını açıkladı. Mujahid, bombanın sivillerin toplu halde bulunduğu yerde patladığını ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Taliban geçici hükümetinin 'İçişleri Bakanlığı sözcüsü' Saeed Hosti, saldırıda ilk belirlemelere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını kaydetti. Görgü tanıkları, saldırının, Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi sırasında olduğunu bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde dün akşam saatlerindeki silahlı saldırıda da 2 Taliban mensubu ve 2 sivil yaşamını yitirmişti.


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