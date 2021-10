Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından katledilmişti! Şebnem Şirin cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı...

Şebnem Şirin, Denizli'de kaldığı apartta erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazından ve boynundan bıçaklanarak feci şekilde katledildi. Şebnem Şirin'in katledilmesi sonrası zanlı Furkan Zıbıncı ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Katil Furkan Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan emniyette kaydının olduğu belirtildi. Şebnem Şirin'in daha önce emniyete Furkan Zıbıncı ile ilgili herhangi bir başvurusunun olmadığı öğrenildi. İşte Şebnem Şirin'in katledilmesi ile ilgili ortaya çıkan şok detaylar...

Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından ayrılmak istediği için Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartta boğazı ve boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Olay Türkiye'yi derinden sarstı. Şebnem Şirin'in katledilmesi sonrası zanlı Furkan Zıbıncı ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Katil Furkan Zıbıncı'nın suç makinesi olduğu öğrenilirken, katledilen Şebnem Şirin'in erkek arkadaşı ile ilgili daha önce emniyete hiçbir başvuruda bulunmadığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...



ŞEBNEM ŞİRİN, ERKEK ARKADAŞI FURKAN ZIBINCI TARAFINDAN BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, 26 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Şebnem Şirin'in, kaldıkları apartta Furkan Zıbıncı'ya ayrılmak istediğini söylediği, bunun üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Furkan Zıbıncı'nın ayrılmamakta direndiği ve Şebnem Şirin'i vahşice boğazından ve boynundan bıçaklayarak katlettiği ortaya çıktı.



ŞEBNEM ŞİRİN'İ POLİSLER EVİN SALONUNDA KANLAR İÇİNDE BULDU



Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin arasında çıkan tartışma sonrası komşuların seslerden endişelendiği ve polise haber verdiği öğrenildi. Polis ekipleri verilen adrese gelirken Şebnem Şirin'i kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Şebnem Şirin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.





ŞEBNEM ŞİRİN'İ KATLEDEN FURKAN ZIBINCI ARABAYLA KAÇTI



Polis ekipleri olayın ardından hızla tahkikat yürüttü ve katil Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için harekete geçti. Furkan Zıbıncı'nın vahşi cinayet sonrası olay yerinden arabaya binerek kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri plaka belirleme çalışmasının ardından aracı Denizli Saltak Caddesi'nde yakaladı. Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı polis ekipleri tarafından araçta kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Furkan Zıbıncı da öğrenildiği üzere sevgilisi Şebnem Şirin'in kendisinden ayrılmak istediğini, olayın bundan sonra yaşandığını ifade etti.



ZANLI FURKAN ZIBINCI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



Katil zanlısı Furkan Zıbıncı ile ilgili yapılan araştırmalarda şok detaylar çıktı. Zanlı Furkan Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp ve 6 suçtan emniyette kaydının olduğu öğrenildi.



Şebnem Şirin'in, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı ile ilgili bugüne kadar hiçbir şikayette veya başvuruda bulunmadığı öğrenildi.



AK PARTİ'DEN ŞEBNEM ŞİRİN PAYLAŞIMI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin yüreğini yakan Şebnem Şirin cinayeti ile ilgili bir paylaşımda bulundu.



Çelik şu ifadeleri kullandı:



Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor.



Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor.



Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.