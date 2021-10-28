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Beyaz Gazete
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Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti

Üsküdar'da arızalanarak motorundan yoğun duman çıkan İETT otobüsünün yoluna devam etmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Olayı gören bir esnaf, "Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş" dedi.

Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti
Ekleme: 28.10.2021 - 17:19 Güncelleme: 28.10.2021 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti
Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk
otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar, motorundan
yoğun duman çıkan otobüsün durmayarak, yoluna devam etmesine tepki gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR'İN GÜZEL BİR TEKNOLOJİSİYLE YÜZ YÜZE GELDİK

Esnaf Hüdayi Ellik, motoru yanan İETT otobüsünü ilk önce sinek ilaçlama aracı sandığını,
aracın her tarafının dumanla kaplandığını söyledi.

"Büyükşehir'in güzel bir teknolojisiyle yüz yüze geldik." ifadelerini kullanan Ellik, şöyle devam
etti:

"Sinekle mücadele aracımız yok' dediler. Varmış, otobüslerle yapılıyormuş. Teknolojiden
memnunuz ama hava kirliliği oluyor. Buna önem göstermelerini rica ediyorum Ekrem
Bey'den. Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse
otobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekip
tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdık
sinek aracı diye. Sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği, düşünün dükkanın içerisine
kadar duman girdi."

OTOBÜSTEN DUMANLAR ÇIKTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşın kamerasına da yansıyan görüntülerde, özel halk otobüsünün motor bölümünden
duman çıkması ve yoluna devam etmesi yer alıyor
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