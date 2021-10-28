Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti

Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halkotobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar, motorundanyoğun duman çıkan otobüsün durmayarak, yoluna devam etmesine tepki gösterdi.BÜYÜKŞEHİR'İN GÜZEL BİR TEKNOLOJİSİYLE YÜZ YÜZE GELDİKEsnaf Hüdayi Ellik, motoru yanan İETT otobüsünü ilk önce sinek ilaçlama aracı sandığını,aracın her tarafının dumanla kaplandığını söyledi."Büyükşehir'in güzel bir teknolojisiyle yüz yüze geldik." ifadelerini kullanan Ellik, şöyle devametti:"Sinekle mücadele aracımız yok' dediler. Varmış, otobüslerle yapılıyormuş. Teknolojidenmemnunuz ama hava kirliliği oluyor. Buna önem göstermelerini rica ediyorum EkremBey'den. Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerseotobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekiptamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdıksinek aracı diye. Sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği, düşünün dükkanın içerisinekadar duman girdi."OTOBÜSTEN DUMANLAR ÇIKTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİVatandaşın kamerasına da yansıyan görüntülerde, özel halk otobüsünün motor bölümündenduman çıkması ve yoluna devam etmesi yer alıyor