Fondaş Şirin Payzın'ın tezkere hazımsızlığı!

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.PAYZIN HAZMEDEMEDİTezkere kararı ise bazı kesimlerde hazımsızlık yaptı. T24'te çalışan fondaş gazeteci Şirin Payzın bunlardan bir tanesi. Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçinin sözcülüğünü yapanPayzın tezkere'den de rahatsız oldu.Terör örgütlerine operasyon için istenen tezkere, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Payzın, 'Dün mandacılara diz çöktürdük falan diyorlardı bugün Amerika ve Rusya'nın oyun kurucu olduğu Suriye'ye asker göndermek için tezkere istiyorlar.' ifadeleriyle karardan memnun olmadığını gözler önüne serdi.Payzın, Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçilerin geri adım atmasına tepki göstermişti. Elçileri yaptıkları açıklamanın arkasında durmamakla suçlamıştı. Payzın, 'Madem yaptığının arkasında durmayacaksın, ne diye diplomasi oyunu oynarsın?' diyerek, hükümeti haklı çıkardıklarını savunmuştu.CHP VE HDP AYNI SAFTACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi. PKK'ya kalkan olan Kılıçdaroğlu, 'Gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz?' ifadelerini kullandı.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye 'hayır' demelidir. Tezkereye 'evet' demeniz bu kadim sorunun çözümsüzkalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının.' dedi. Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, 'Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir.' denildi.Peki Cumhuriyet Halk Partisi, hayır deme kararını nasıl aldı? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar:Geçtiğimiz hafta yapılan CHP Parti Meclisi'nde Suriye-Irak tezkeresi hiç konuşulmadı. CHP'nin ilgili yöneticileri tezkereyle ilgili bir çalışma hazırlayıp bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Kılıçdaroğlu ise konunun CHP MYK'sında (Merkez Yürütme Kurulu) ele alınıp karar verileceğini belirtti.MYK'DA KARAR ÇIKMADICHP MYK'sında genel ağırlık 'hayır' yönündeyken Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' denilmesini savunan partililer de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK'da herkesin görüşünüdinledi ancak bir karar belirtmedi. Yani CHP MYK'sı da tezkereyle ilgili bir karar çıkmadan dağıldı.Tüm bu yaşananlardan sonra akıllara şu soru geliyor: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye-Irak tezkeresi için 'hayır' kararını nasıl aldı? Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısından önceye kadar istişareler yaptı. HDP'yi ve PKK'yı sevindiren desteği için Kılıçdaroğlu'nun kimlerle konuştuğu merak konusu olurken grup toplantısında ise tezkereye 'hayır' diyeceklerini duyurdu