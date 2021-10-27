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Esenyurt’ta kazaya sebep olan adamın umursamazlığı hayrete düşürdü

Kendisi yüzünden kaza yapan motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine yoluna devam eden adamın davranışı, görenleri hayrete düşürdü.

Ekleme: 27.10.2021 - 19:36 Güncelleme: 27.10.2021 - 19:42 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt’ta kazaya sebep olan adamın umursamazlığı hayrete düşürdüİstanbul Esenyurt'ta motosikletiyle işe giden Yusuf Tavşan, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan adama vurmamak için kaza yaptı.

Motosikletin direksiyonunu kıran Yusuf Tavşan, hakimiyeti kaybederek yan yattı.

YAYA KAZAYI UMURSAMADI
Genç sürücü çevredeki elektrik trafosuna çarparak durabildi. Tavşan, yere savrulurak yaralanırken adam ise kazaya aldırış etmedi. Tavşan’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

"İNSANLIK ÖLMÜŞ DEDİRTTİ BANA"
Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan Yusuf Tavşan,” İşe gitmek için motorumla yolda ilerlediğim esnada sağına soluna bakmadan bir adam yola çıktı. Ben de ona çarpmamak, zarar vermemek adına direksiyonumu sağa kırdım. Hakimiyetimi kaybederek yol kenarındaki trafoya vurarak durabildim. Elim zarar gördü, telefonum kırıldı bir süre olayın şokuna girdim. Ancak bu kazaya sebebiyet veren şahsa seslenmeme rağmen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ne telefonumun kırılması ne motorumun zarar görmesi beni üzmedi. O adamın vicdansızlığı canımı acıttı. İnsanlık ölmüş resmen dedirtti bana.” diye konuştu.

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