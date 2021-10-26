MSB duyurdu: Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin teröre karşı verdiği etkin mücadele hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla birçok terör üyesi etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zap bölgesinde de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı."TERÖRİST TEMİZLİĞİMİZ ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.