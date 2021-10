MİT'in paketlediği 15 MOSSAD ajanıyla ilgili flaş detaylar!

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan 15 Mossad ajanından biri olan Filistinli M.A.S.'nin Konya'daki eski ev arkadaşı Amr Mansour konuştu. Aynı evde kaldıkları dönemdeM.A.S.'nin bir kez İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu anlatan Mansour, 'Hareketlerinden hiç şüphelenmedim' dedi.İsrail için para karşılığı casusluk yapan ve İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi M.A.S.'nin bir dönem aynı evde kaldığı ve aynı şirkette birlikte görev yapan arkadaşı Amr Mansour'a ulaşıldıŞu an yurt dışında olduğunu belirten Amr Mansour, yaşananlara inanamadığını söyledi. 1.5 yıl boyunca M.A.S. ile aynı evde kaldığını ve 7 ay önce de evden ayrılarak başka bir yere taşındığını anlatan Amr Mansour, 'Bu süre içerisinde M.A.S.'nin hiçbir hareketinden şüphelenmedim. Ben M.A.S.'nin tuzağa düşmüş olduğunu düşünüyorum. 1.5 yıl beraber kaldık. 7 ay önce ben evden ayrıldım. İstanbul merkezli eğitim-danışmanlık merkezini ben kurdum. Birkaç ay birlikte çalıştık sonra o derslerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldı. Resmi olarak M.A.S.'nin şirkette bir alakası yoktu' diye konuştu.İTALYA DA EĞİTİM GÖRMEK İSTİYORDUM.A.S.'nin İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu da belirten Amr Mansour, 'Yurt dışına çıktığında haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı. M.A.S. Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı' dedi.500 DOLARIN YARISINI DAĞITTIM.A.S.'nin maddi durumunun da iyi olduğunu ifade eden Amr Mansour, 'M.A.S.'nin maddi durumu gayet iyiydi. Ailesinin de Filistin'de maddi durumu iyiydi. Ben aileyi Filistin'den de tanıyorum. Ailesinden gelen 500 doların yarısını ihtiyacı olan öğrencilere verirdi' diye konuştu.İŞTE KİMLİK BİLGİLERİMİT in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin fotoğraflarına ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri casusluk faaliyetlerine ulaşıldı. 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casusların en kritik ismi ve sadece İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olan Konya'da Tıp öğrencisi olan M.A.S. oldu. İkinci en önemli isim ise Mossad yöneticilerinin Türkiye'deki faaliyet gösteren ve kendilerine bilgi sağlayan casuslarına ödemelerini gerçekleştiren canlı kurye A.B.'ydi.7 İSİM KULLANIYORÖzellikle M.A.S. ile yüz yüze ve internet üzerinden temasa geçen, canlı kurye A.B. ve diğerlerine Almanya'dan verdiği talimatlarla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinin talimatlarınıveren A.Z.'nin 7 ayrı isimle ajanlara kendini tanıttığı ortaya çıktı.307 ..... numaralı İsrail pasaport hamili A.Z.'nin, M.Z., A.K., A.A., İ., A. V. ve İ. E. A. isimlerini kullanarak Türkiye'de bulunan hücre üyelerine bu isimlerle talimatlar verdiği tespit edildi.N.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinden Western Union vasıtasıyla gelen paraların dağıtımında rol oynadı.EN TECRÜBELİSİR.A.A.: 46 yaşında olan R.A.A. hem canlı kuryelik hem de Mossad yöneticilerine casusluk yapan bir isim. 2000'li yıllardan itibaren Mossad'la bağlantılı. İsrail'in İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda yaptığı her görüşmede 400 dolar alıyordu. Mossad yöneticileriyle hem İsrail hem de Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde görüşmeler gerçekleştirdi.KENYA'DA ÖZEL GÖRÜŞMEA.R.A: 29 yaşında. Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer' diye tabir edilen saha yöneticisinden aldığı talimatlar doğrultusunda, İstanbul Başakşehir'deki lüks bir sitede oturanArap asıllı vatandaşları tek tek fişledi. Wİ-Fİ Collector uygulaması vasıtasıyla burada oturan Arap asıllı vatandaşların bilgilerini toplayarak Mossad yetkilisine iletti. Verdiği bilgilerinkarşılığını da 'Bitcoin' ödemesiyle aldı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de Mossad yetkilileriyle buluştu ve talimatlandırıldı.ALMANYA'DAKİ YÖNETİCİYE BAĞLIAlmanya'da bulunan A. Z. isimli 'case officer' la yüklü miktarda havale işlemi ve canlı kuryeyle yüzlerce Euro ve dolar alan şebekenin diğer üyeleri ise şu isimler:A.A.Z. 36 yaşında.2021 içerisinde A.Z.'den 10 bin dolar canlı kurye vasıtasıyla teslim aldı.R.G.: 31 yaşında. 2021 yılında yaklaşık 5 bin dolar'ı havale yöntemiyle aldı.N.A.A.: 28 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar teslim aldı.M.H.B.: 29 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla 5 bin dolar teslim aldı.Y.M.A.: 21 yaşında. Canlı kuryeler vasıtasıyla bu yıl yaklaşık 3 bin dolar ödeme aldı.A.M.S.: 27 yaşında. Canlı kurye vasıtasıyla bin dolar teslim aldı.J.H.A.: Bu yıl 2 bin dolar havale alırken, bir diğer ajanK.M.A. ise bin 500 dolar canlı kurye ve havale yöntemiyle kendisine gönderilen parayı teslim aldı.MADDİ İHTİYACI OLANLARI LİSTELEDİŞebekenin diğer isimleri ve gerçekleştirdikleri eylemleri:A.M.A.: 21 yaşında. Almanya'daki Mossad yetkilisi A.Z.'nin talimatıyla Türkiye'deki Arap vatandaşlara hizmet veren bir ofis hakkında bilgi topladı.Filistinli, dindar, erkek, maddi ihtiyacı olan öğrenciler bularak, bu şahısların isimlerini A.Z. ile paylaştı. Bu kişiyle internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim kurdu. Filistin'den yenigelen 5 öğrenciyi fişledi.BAE VE MISIR'DAN GELEN ÖDEMELERİ DAĞITTIA.J.A.: 29 yaşında. Mossad yöneticilerinin talimatlarıyla canlı kurye yapılan isimlerden biri. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin gibi noktalardan gönderilen paraların dağıtımındagörevli.