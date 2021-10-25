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Beyaz Gazete
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Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı

Başkan Erdoğan, yerli Soros Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi için talimat verdi. Kararı hazmedemeyen Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu ise 11 ve 12 nolu büyükelçiler olarak safını belli etti.

Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı
Ekleme: 25.10.2021 - 10:42 Güncelleme: 25.10.2021 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülkeden büyükelçinin 18 Ekim'de yerli Soros Osman Kavala'nın serbest bırakılması için
yaptığı çağrıya değinerek 'Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz.' dedi.

Erdoğan, bu büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıkladı:

'Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.'

KEMAL KILIÇDAROĞLU KENDİNDEN BEKLENENİ YAPTI 

Erdoğan'ın büyükelçiler hakkındaki kararı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi.

'BU HAREKETLERİN SEBEBİ MİLLİ ÇIKARLARI KORUMAK DEĞİL'

Twitter hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'ın kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!' ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL DE HAZMEDEMEDİ

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları iç basından dış basına kadar büyük ses getirken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, 10 ülkenin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair
rahatsızlığını açıkladı.

'ELÇİYE ZEVAL OLMAZ'

Sözcü'nün haberine göre Gül, bu karara tepki göstererek 'Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım.' ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Abdullah Gül, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yle görüşme gerçekleştirmişti.
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