Ihlamur Neye İyi Gelir? Ihlamur Nasıl Tüketilmeli?

Ihlamur Nedir?



Ihlamur Faydaları Nelerdir?



Ihlamur Çayının Yan Etkileri Nelerdir?



Ihlamur Nasıl Kullanılır?



Hasta veya soğuk kış gecelerinde ıhlamur en popüler bitki çaylarından biridir. Ihlamur ağaçlarının yaprakları, güçlü antioksidanlar olan flavonoidler içerir. Peki? Bu nedenle soğuk algınlığı, grip ve grip enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığını giderebilir ve sıcak çayı boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir. Limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bodhi çayının dekompresyon etkisi vardır, sinirleri yatıştırır ve uyku geçişini destekler. Ihlamur çayı da idrar söktürücü olarak kullanılır. İşteIhlamur; ağırlıklı olarak ılıman iklimlerde yetişen ağaç şeklinde bir bitkidir. Ihlamur çayı, ıhlamur ağacının kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden yapılan bitkisel bir içecektir. Bu ağaç 40 metreye kadar büyüyebilir. Bu, bir ağacın çok sayıda bitki hasat edebileceği anlamına gelir. Limbo, esas olarak ıhlamur çayının etkilerinden dolayı bu ağaçların en yaygın kullanılan kısmıdır. Ihlamur çayı tıbbi kullanımının yanı sıra hoş aromasıyla da bilinir. Ihlamur çayı sıcak veya soğuk olarak içilebilir ve çiçeksi bir kokuya sahiptir. Her biri benzersiz konsantrasyonda faydalı bileşikler içeren yapraklar üreten birkaç farklı ıhlamur ağacı türü vardır. Tarihsel olarak, ıhlamur ağacı, tıpta yaygın kullanımı nedeniyle 'kralın nektarı' olarak adlandırıldı. Ihlamur ağacının tıbbi geçmişi çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır.Ihlamur ve ıhlamur çayının sağlığa faydaları, esas olarak yüksek konsantrasyondaki bitkisel besinler, flavonoidler ve diğer terletici maddelerden kaynaklanmaktadır. Sakinleştirici etkileri nedeniyle Ihlamur çayı özellikle panik bozukluğu, uykusuzluk ve zihinsel stres için etkili görünüyor. Ihlamur çayının faydalarından bazıları şunlardır:Bilimsel kanıtlar, Ihlamır çayının stres ve kaygıyı azaltabildiğini ve yüzyıllardır dünyanın birçok yerinde sakinleştirici olarak kullanıldığını gösteriyor. Ihlamur çayı ruh hali değişimlerini düzenlemeye yardımcı olur ve bazı durumlarda hormonal sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Bir bardak ılık ıhlamur içenler hem bedenin hem de zihnin genel olarak rahatladığını hissedeceklerdir.İdrar söktürücü özelliklere sahip ıhlamur çayı da kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Aslında, ıhlamur çayı kalp hastalığını tedavi etmese de sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkisi, stres dönemlerinde kan basıncının yükselmesini önlemeye yardımcı olur.Hazımsızlık kronik bir sorunsa, mide bulantısı, şişkinlik veya kabızlık hissettiğinizde, bir fincan Ihlamur çayı tahriş olmuş sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olabilir. Çalışmalar, ıhlamur çayının antispazmodik özelliklerinin mide kramplarını azaltmaya ve iştah kaybını artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.Ihlamur çayı ateşi düşürmeye yardımcı olur ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ihlamur, ateş, soğuk algınlığı ve grip olan çocuklar için de kullanılabilir. Sıcak infüzyona küçük bir parça civanperçemi ve nane eklemek ateşi düşürmeye yardımcı olabilir. Çocuklar için başka bir ilaç olan mürvere soğuk algınlığı sırasında eklemek bulaşıcı viral hastalıkların süresini kısaltabilir.Çoğu bitki çayı gibi, ıhlamur çayı da potansiyel yan etkiler getirebilir. Ihlamur çayı genellikle güvenli olmasına rağmen tansiyon düşürücü etkisinden dolayı hipotansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca ıhlamur çayı tansiyonu düşürebilen diğer bitkilerle birlikte kullanılmamalıdır. Nadir durumlarda, ıhlamur yerken ürtiker ve alerjik reaksiyonlar da ortaya çıkabilir. Benzer şekilde uzun süre nadiren içilen Ihlamur çayı da kalp kasına zarar verebilir. Ihlamur kandaki lityum seviyesini artırabileceğinden, lityum alan kişiler sağlık uzmanınıza ıhlamur çayı içmenin güvenli olup olmadığını sormalıdır. Hamile veya emziren kadınlar ve kalp hastalığı olanlar da ıhlamur yemeden önce doktor onayını almalıdır. Ihlamur ağaçları da uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle, çok fazla Ihlamur çayı içerken araba veya ağır makine kullanılması önerilmez.Hoş kokusu, geniş yapraklı dalları ve devasa gövdesi ile ıhlamur ağaçları genellikle bağımsız gölge ağaçları olarak yetiştirilebilir. Ancak bunun yanında açık beyaz gövdeleri doğrama için çok ideal bir kullanım sağlar. Ayrıca ağaç gövdelerinin ve dallarının kabuğunda bulunan lifler de kaba dokuma işlemlerine uygun iplerin üretiminde hammadde olarak kullanılabilir. Ihlamur ağacının insan beslenmesi için de önemli faydaları vardır. Özellikle çeşitli işlemlerden sonra tüketime uygun çiçek kısımları; A, C, P vitaminleri, demir, kalsiyum, manganez, tanenler ve steroller içeren güçlü bir besindir.?' sorularının yanıtını sizler için yazdık.