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Kayseri'de akraba vahşeti: 2 ölü 5 yaralı!

Kayseri'nin Tomarza İlçesi İmamkullu Köyünde hala ve dayı oğulları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi öldü 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları

Ekleme: 24.10.2021 - 17:10 Güncelleme: 24.10.2021 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de akraba vahşeti: 2 ölü 5 yaralı!
Kayseri'nin Tomarza İlçesi İmamkullu Köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında kavga çıktı. Hala ve dayıoğullarının karşı karşıya geldiği olayda Selim ve Bayram Gökkaya kardeşler av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Karşılıklı silahların çekildiği kavgada 3'ü ağır 5 kişi ise yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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