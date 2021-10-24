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Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter'in katiliyle ilgili flaş gelişme

İzmir'de boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy'un (31) katili Rahman Yalçınsoy (36) 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanırken cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıla indirildi. Bihter Yalçınsoy'un avukatı Mehmet Ufuk Tolun cezayı az bularak yerel mahkeme kararına itiraz etti. Tolun'un itirazı kabul edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi kararı bozdu ve yerel mahkemeye gönderildi.

Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter'in katiliyle ilgili flaş gelişme
Ekleme: 24.10.2021 - 11:18 Güncelleme: 24.10.2021 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter'in katiliyle ilgili flaş gelişme
İzmir'de 8 Ekim 2020'de Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un boşanma davası vardı. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'deki annesinin yanına dönen Bihter Yalçınsoy, duruşma için 2 gün önce annesi ile birlikte İzmir'deki kardeşinin evine gelmişti. Eve gelen Rahman Yalçınsoy kapıyı açar açmaz eşine bıçağı saplayarak öldürdü. Otopsisi, davanın görüleceği İzmir Adliyesi binasındaki Adli Tıp Kurumu'nda yapılan Bihter Yalçınsoy, boşanma davasının görüleceği binadan, üstelik davanın görüleceği gün tabutla çıktı. Rahman Yalçınsoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Rahman Yalçınsoy hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iddianame düzenledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapıldı.



Yargılama sonunda Rahman Yalçınsoy'un suçu hâksiz tahrik altında işlemesi nedeniyle cezası önce 18 yıl, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası daha sonra 15 yıla indirildi.

İSTİNAF YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU

Bihter Yalçınsoy'un avukatı Mehmet Ufuk Tolun cezayı az bularak yerel mahkeme kararına itiraz etti. Tolun'un itirazı kabul edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede sanığa eksik ceza tayin edildiğini vurgulandı.



Karar bozularak yerel mahkemeye gönderildi.

Acılı anne Gülay Yılmaz, 'Kadın cinayetlerinin önüne geçilmezse sonu gelmez. Katile nasıl indirim uygulanır? Kızım gözümün önünde öldürüldü. Canımın bir parçasını aldı. Kızımın, 'Annecim ben ölüyorum' deyişini hiç unutamıyorum. Kızımın gözlerini kapayışı hala gözlerimin önünde' dedi.
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