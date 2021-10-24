Bakan Soylu açıkladı: Kritik operasyonda tüfek, el bombası ve patlayıcı düzenek ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin hava desteği ve kara operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda o teröristlerden ele geçirilen mühimmatları da paylaştı. Buna göre bir saldırı hazırlığının önlenmiş olduğu da değerlendirildi.