  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'

CHP yandaşı medyaya konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır Türkiye'ye karşı yapılmaya çalışılan dış müdahalelere karşı savaşan Başkan Erdoğan için "En büyük Sorosçu" ifadelerini kullandı. Gelin görün ki bu sözlerin sahibi Kılıçdaroğlu, Açık Toplum Vakfı’nın desteklediği ve Türkiye’deki pek çok kaotik operasyonun merkez üssü olan TESEV’in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 183 numaralı kurucu üyesi!

Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Ekleme: 22.10.2021 - 15:50 Güncelleme: 22.10.2021 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Gezi finansörü Osman Kavala'nın avukatlığına soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'En büyük Sorosçu Erdoğan'dır' ifadeleriyle alçak bir iftira attı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Açık Toplum Vakfı'nın desteklediği Türkiye'deki pek çok kaotik operasyonun merkez üssü olan TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 183 numaralı kurucu üyesi olduğu biliniyor. Bu gerçeği ortaya çıkaran da CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş! Kılıçdaroğlu, TESEV üyeliğini kabul ederken, hiçbir etkinliğine katılmadığını iddia etti. TESEV'in patronu olan Soros 'Gezi protestocularını tıbbı ve hukuki olarak destekledik' sözüyle Gezi darbe girişimindeki rolünü ilan ederken,
Kılıçdaroğlu da darbeye kalkışan geziciler için 'Ben bu gençleri alnından öpüyorum' demiş, alçak girişime arka çıkmıştı.



2008'DE YAZMIŞLAR

Kılıçdaroğlu-Soros ilişkisinin TESEV'den daha öte olduğu da ortaya çıktı. Buna göre Soros'un fonladığı 'Central Asia' isimli enstitünün 2008'in ekim ayında Türkiye ile ilgili olarak
yayınladığı raporda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması gerektiği vurgulandı. Söz konusu rapordan sonra Kemal Kılıçdaroğlu,
sürpriz bir şekilde 2009 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı.

2010 da ise FETÖ nün Deniz Baykal a kurduğu kaset komplosunun ardından aynen Soros'un kuruluşunun yazdığı gibi CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçti.

DERİN SOROS

Bir ülkeye önce ABD derin devletinin para spekülatörü George Soros'un vakıfları giriyor, sonra orada 'halk ayaklanmaları' çıkıyor, hükümetler devriliyor. Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Tunus, Mısır... Türkiye'de de Açık Toplum Enstitüsü adı altında sayısız STK ve medya kuruluşunu fonluyor, onlar da hükümet aleyhtarı araştırma, haber ve sosyal medya hareketlerinden Gezi Parkı'na kadar sayısız olayın arkasında yer alıyor.

BAĞLANTILAR ÇIKINCA VEKİL YAPIP KONUYU KAPATTI

Soros ile irtibatlı bu vakıfların kurucusu arasında ülkenin ana muhalefet lideri bile var: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu iddiayı yıllar önce Barış Yarkadaş gündeme getirdi. Ne hikmetse Kılıçdaroğlu'nu zora sokan bu haberleri yapan gazeteci Yarkadaş CHP milletvekili oldu, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye dair iddialar da kapandı.



'ASPARAGAS' DEDİLER

Kasım 2011'de gerçekgundem.com Genel Yayın Yönetmeni Yarkadaş'ın yazdığı 'Kılıçdaroğlu TESEV üyesidir' yazısı, CHP'de bomba etkisi yapmıştı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yarkadaş'ın iddiası için 'Asparagas ve tamamen hayali' denildi. Kılıçdaroğlu, TESEV üyeliği ve Soros'un fonladığı vakıfların dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de yapmak istediği 'siyaseti dizayn' iddialarına ilişkin bugüne kadar hiç bir açıklama yapmadı. 'Kılıçdaroğlu, Açık Toplum Enstitüsü kurucusu George Soros'un desteklediği TESEV'in 183 No'lu kurucu üyesidir' diyen Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun vakıf senedinin de hissedarları arasında olduğunu söyledi.

Yarkadaş, ağır eleştiriler yönelttiği Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullanmıştı: '... Kimi zaman Ergenekon davasının sanıklarına sarılmış, kimi zaman Kürt kökenli seçmene seslenmek
istemiş, kimi zaman ise CHP'nin içinde bulunan ve oyları yüzde yedi civarındaki ulusalcıları memnun etmeye çalışmıştır. Sıkıştığı anda ise 'Alevi'yim, bu suç mu?' demiştir...
Kılıçdaroğlu'nun tarihsel görevi, CHP'yi doğru bir çizgide tutmak, kitle partisi olma misyonunu sürdürecek bir hale getirmektir. Ancak bu; yönünü bir gün Demirel'e, ertesi gün
Ergenekon sanıklarına, diğer gün ise TESEV'e çevirmekle olmaz.'
Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'
Başkan Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor
Putin Batı'yı topa tuttu! 'İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç'
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Tüm Türkiye için devreye alınacak
FETÖ kumpasına TÜGVA'dan tokat gibi cevap!
Küçükçekmece’de bitmeyen İSKİ çilesi: Vatandaş bir aydır perişan
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Dostlarımızla iktidar olup Kürt sorununu çözeceğiz'
Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj!
Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu sır görüşmede neler konuştu? İkisi de Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinden rahatsız
ABD’li vekillerden PKK destekli 'Türkiye’ye F-16 verilmesin' mektubu
İstanbul’da şimdi de tramvay arızası
Millet İttifakı'nda çatlak! HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
CHP'li belediyeler şaşırtmıyor! Sağlıkçı heykelleri alay konusu oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaylığıma ittifak karar verecek
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde bir seminere 700 bin lira ödenmiş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
Baka Koca'dan flaş çağrı!
Türkiye Konya’daki süt banyosunu konuşmuştu: Kazana çıplak giren adam skandal açıklamalar yaptı!
Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

Yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in 2018'de attığı tweet şoke etti!

İki fotoğrafa da bakıp öyle alın! Zehri kökünden anlaşılıyor!

İki fotoğrafa da bakıp öyle alın! Zehri kökünden anlaşılıyor!

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Yürek burkan olay! Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Whatsapp'tan müthiş yenilik! O özellik güncellendi!

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Kedilerin velayeti davasında emsal karar! 'Piraye' ve 'Cingöz' için bilirkişi raporu alındı

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

Metoroloji'den kritik kar uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor