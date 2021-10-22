Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu'ndan gülünç açıklama: 'En büyük Sorosçu Erdoğan’dır'

Gezi finansörü Osman Kavala'nın avukatlığına soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'En büyük Sorosçu Erdoğan'dır' ifadeleriyle alçak bir iftira attı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Açık Toplum Vakfı'nın desteklediği Türkiye'deki pek çok kaotik operasyonun merkez üssü olan TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 183 numaralı kurucu üyesi olduğu biliniyor. Bu gerçeği ortaya çıkaran da CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş! Kılıçdaroğlu, TESEV üyeliğini kabul ederken, hiçbir etkinliğine katılmadığını iddia etti. TESEV'in patronu olan Soros 'Gezi protestocularını tıbbı ve hukuki olarak destekledik' sözüyle Gezi darbe girişimindeki rolünü ilan ederken,Kılıçdaroğlu da darbeye kalkışan geziciler için 'Ben bu gençleri alnından öpüyorum' demiş, alçak girişime arka çıkmıştı.2008'DE YAZMIŞLARKılıçdaroğlu-Soros ilişkisinin TESEV'den daha öte olduğu da ortaya çıktı. Buna göre Soros'un fonladığı 'Central Asia' isimli enstitünün 2008'in ekim ayında Türkiye ile ilgili olarakyayınladığı raporda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması gerektiği vurgulandı. Söz konusu rapordan sonra Kemal Kılıçdaroğlu,sürpriz bir şekilde 2009 yerel seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı.2010 da ise FETÖ nün Deniz Baykal a kurduğu kaset komplosunun ardından aynen Soros'un kuruluşunun yazdığı gibi CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçti.DERİN SOROSBir ülkeye önce ABD derin devletinin para spekülatörü George Soros'un vakıfları giriyor, sonra orada 'halk ayaklanmaları' çıkıyor, hükümetler devriliyor. Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Tunus, Mısır... Türkiye'de de Açık Toplum Enstitüsü adı altında sayısız STK ve medya kuruluşunu fonluyor, onlar da hükümet aleyhtarı araştırma, haber ve sosyal medya hareketlerinden Gezi Parkı'na kadar sayısız olayın arkasında yer alıyor.BAĞLANTILAR ÇIKINCA VEKİL YAPIP KONUYU KAPATTISoros ile irtibatlı bu vakıfların kurucusu arasında ülkenin ana muhalefet lideri bile var: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu iddiayı yıllar önce Barış Yarkadaş gündeme getirdi. Ne hikmetse Kılıçdaroğlu'nu zora sokan bu haberleri yapan gazeteci Yarkadaş CHP milletvekili oldu, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye dair iddialar da kapandı.'ASPARAGAS' DEDİLERKasım 2011'de gerçekgundem.com Genel Yayın Yönetmeni Yarkadaş'ın yazdığı 'Kılıçdaroğlu TESEV üyesidir' yazısı, CHP'de bomba etkisi yapmıştı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yarkadaş'ın iddiası için 'Asparagas ve tamamen hayali' denildi. Kılıçdaroğlu, TESEV üyeliği ve Soros'un fonladığı vakıfların dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de yapmak istediği 'siyaseti dizayn' iddialarına ilişkin bugüne kadar hiç bir açıklama yapmadı. 'Kılıçdaroğlu, Açık Toplum Enstitüsü kurucusu George Soros'un desteklediği TESEV'in 183 No'lu kurucu üyesidir' diyen Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun vakıf senedinin de hissedarları arasında olduğunu söyledi.Yarkadaş, ağır eleştiriler yönelttiği Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullanmıştı: '... Kimi zaman Ergenekon davasının sanıklarına sarılmış, kimi zaman Kürt kökenli seçmene seslenmekistemiş, kimi zaman ise CHP'nin içinde bulunan ve oyları yüzde yedi civarındaki ulusalcıları memnun etmeye çalışmıştır. Sıkıştığı anda ise 'Alevi'yim, bu suç mu?' demiştir...Kılıçdaroğlu'nun tarihsel görevi, CHP'yi doğru bir çizgide tutmak, kitle partisi olma misyonunu sürdürecek bir hale getirmektir. Ancak bu; yönünü bir gün Demirel'e, ertesi günErgenekon sanıklarına, diğer gün ise TESEV'e çevirmekle olmaz.'