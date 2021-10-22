İçişleri Bakanı Soylu'dan skandal sözlere sert tepki! 'Ne pervasız ne edepsiz bir açıklama'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HAK-İŞ Konfederasyonu 46. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. 10 büyükelçinin açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu: "Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler." ifadelerini kullanırken, FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması ile ilgili olarak da "Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir." dedi. İşte Soylu'nun o açıklamaları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HAK-İŞ Konfederasyonu 46. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.BÜYÜKELÇİLERİN AÇIKLAMALARI10 tane büyükelçi hukuka müdahale eden bir açıklama yapıyor. Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler.FATF'NİN TÜRKİYE'Yİ GRİ LİSTEYE ALMASITerörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir. Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz.GÖÇMEN KRİZİTürkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu göçmen sorununa da değinen Bakan Soylu: '3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız.' ifadelerini kullandı.