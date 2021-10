Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın taciz evi ortaya çıktı! Prens Andrew’un görüntüleri…

ABD tarihinin en büyük cinsel istismar ve reşit olmayan kızların kullanıldığı fuhuş ağı skandallarından biri olan ve dünya çapında birçok siyasinin adının karıştığı Jeffrey Epstein davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi isimler olmak üzere yıllar boyunca kurduğu fuhuş ağında dünyanın önde gelen zengin isimlerine reşit olmayan küçük kızlarla ilişki sağladığı ortaya çıkan, sapık milyarderin birçok isme şantaj yaptığı söylentisinin ardından Epstein, hücresinde asılı halde bulunmuştu.Sapık milyarder Epstein'ın, fuhuş ağı kurmak ve küçük çocuklara sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak suçlarından girdiği cezaevinde intihar etmesinin ardından, Epstein'la yakın ilişkiler kuran ve reşit olmayan kızlarla cinsel ilişki kurmakla suçlanan Prens Andrew'un ABD'de görülen davası, gündemdeki yerini koruyor.Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan York Dükü Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel taciz davasıyla zor günler yaşarken, Epstein'ın fuhuş malikanesine ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar büyük ses getirdi.YER ALTINDAKİ DEVASA ODALARDA...İngiliz basınında yer alan haberlerde, Epstein'ın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Zorro Ranch isimli malikanesinin planları paylaşıldı.Ünlü isimlere şantaj yapmak için, Zorro Ranch isimli malikanesini devasa bir gözetleme alanına dönüştüren Epstein'ın, yerin altında büyük kontrol odaları kurduğu ortaya çıktı.Malikanenin eski çalışanlarından olan Maria Farmer, yaptığı açıklamalarda şoke eden ayrıntılara yer verdi.Epstein'ın Zorro Ranch'te "insan ırkına kendi DNA'sını aşılamak" için yüzlerce reşit olmayan kızla cinsel ilişki yaşadığını belirten Farmer, bu malikanenin her santiminde kamera bulunduğunu söyledi.Duvarlarda bulunan deliklerde, tuvalet ve banyolarda, yatak odalarında ve akla gelmeyecek daha bir sürü noktada binlerce gizli kamera olduğunu belirten Farmer, Epstein'ın bu görüntülerin hepsini kayıt altına aldığını belirtti.PRENS ANDREW'UN 7 GÜNLÜK GÖRÜNTÜ KAYDI VARİleride yapacağı şantajlarda kullanmak üzere kayıt altına alınan görüntülerde, Prens Andrew'a ait 7 günlük kritik bir kaydın da yer aldığı detayını veren Farmer, bu görüntülerin tarihinin 2000 yılına ait olduğunu söyledi.Farmer ayrıca, devasa kontrol odalarında bulunan sayısız ekranda, evde olan biten her şeyi her an izleyen Epstein'ın, zaman zaman bu görüntülerle kendini tatmin ettiğini de sözlerine ekledi.O dönemde 17 yaşında olan, Epstein'ın cinsel köle olarak kullandığı Virginia Roberts'ın Prens Andrew'e açtığı istismar davasıyla ilgili de yeni bilgilere ulaşıldı.Prens Andrew'un reddettiği ilişkiye rağmen, 2001 yılında Andrew ve Roberts'ın bu malikanede iki gün boyunca yalnız kaldığıyla ilgili görüntülerin de kayıt altında olduğu belirlendi.Davayla ilgili yaşana yeni gelişmeye ilişkin Kraliyet Ailesi'nden herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.Fuhuş ağında kilit bir nokta olarak kullanılan Zorro Ranch isimli, 23 odalı bu devasa gözetleme evinin ise şu an 27.5 milyon dolara (yaklaşık 256 milyon Türk lirası) satılık olduğu belirtiliyor.