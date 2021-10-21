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MOSSAD ajanlarına operasyon: İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli tutuklandı

Türkiye'de, İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edilmesi yönünde faaliyet yürüttükleri ve İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüphelinin "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Şüphelilerin, Türkiye'deki Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibatlanarak İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettikleri belirlendi.

MOSSAD ajanlarına operasyon: İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli tutuklandı
Ekleme: 21.10.2021 - 09:40 Güncelleme: 21.10.2021 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
MOSSAD ajanlarına operasyon: İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Son olarak MİT, 1 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonla Türkiye'de casusluk amacıyla faaliyet gösteren Mossad şebekesini çökertti.

Böylelikle Türk vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü.

4 İLDE 15 AJAN YAKALANDI

MİT'in 200 kişilik ekibi tarafından 3'er kişilik 5 ayrı hücre, bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı.

SAVUNMA SANAYİİNİ HEDEF ALDILAR

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, içilerinde Arap kökenlilerin de olduğu 15 kiralık casusun faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Casuslar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis ediyordu.

FİLİSTİNLİLERE YAPILAN YARDIMLAR

Mossad ajanlarının ayrıca Filistinlilerin, Türkiye'deki üniversitelere hangi yolları izleyerek girdiği, Türk hükümeti ve belediyelerin Filistinlilere ne tür imkanlar ve kolaylıklar sağladığına yönelik istihbarat çalışması yürüttükleri saptandı.

KRİPTO PROGRAMLARLA BİLGİLER SERVİS EDİLDİ

Beş istihbarat timinden oluşan Mossad şebekesi, ulaşılan bu bilgileri birer fişleme dosyaları içeren biyografik istihbarat raporlarına dönüştürdü ve sonra da internet tabanlı kripto programlarla yurt dışındaki Mossad yetkililerine gizlice gönderdi.

PARA KARŞILIĞI CASUSLUK

Şebeke Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli dernek ve kuruluşlar hakkında araştırma yaptı ve elde ettiği bilgileri İsrail gizli servisinin görevlilerine verdi.

Parayla devşirilen casusluk şebekesinin, ulaştığı bilgileri Mossad'la on binlerce dolar ve euro karşılığında paylaştığı anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibatlanarak İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla ödeme gerçekleştirildiği, bu kişilerin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine soruşturma başlattı.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye getirilen 15 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra 'uluslararası casusluk' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

15 şüpheli tutuklandı
Nöbetçi hakimlik, sorguladığı 15 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.
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