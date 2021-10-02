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ABD, Rusya ile olan ilişkilerden dolayı Türkiye'yi tehdit etti

ABD, Rusya ile olan ilişkilerden dolayı Türkiye'yi tehdit etti

Türkiye'nin S-400 konusundaki ısrarından sonra açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, "Rusya ile herhangi bir yeni işlemde Türkiye'ye tekrar yaptırım olabilir" dedi.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 01:25
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 01:36
ABD, Rusya ile olan ilişkilerden dolayı Türkiye'yi tehdit etti

Savunma sanayii alanında son yıllarda büyük girişimlerde bulunan Türkiye'nin S-400 hamlesi, dünyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde S-400 konusunda bilgilendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda geri adım atılmayacağını ve ABD'nin ya uçakları ya da parayı vermesi gerektiğini belirtmişti.

ERDOĞAN: ABD'LİLER PATRİOT FÜZESİNİ SATSAYDI S-400 ALMAYACAKTIK
ABD'nin, Türkiye'ye yönelik tutumunun da yanlış olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık. Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor" diye konuşmuştu.


Türkiye’nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz." yanıtını vermişti.

"RUSYA İLE YAPILACAK YENİ BİR İŞLEMDE EK YAPTIRIM UYGULARIZ"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gazeteci ibrahim Haskoloğlu, Türkiye'nin S-400 konusundaki tutumuna yönelik ABD'li yetkililerinin görüşlerini öğrenmek için temasa geçti.

Haskoloğlu'na konuşan ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarından haberdarız. Türkiye'nin Rusya ile savunma veya istihbarat sektörleriyle yapacağı herhangi bir yeni işlem Türkiye'ye ayrı ve ek yaptırımları(CAATSA 231) tetikleyeceğini açıkça belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.


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