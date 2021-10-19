Eda Nur Kaplan soruşturması tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütlen soruşturma tamamlandı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, olay tarihinde Eda Nur Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı şüpheli Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.Kaplan'ın 31 Temmuz'da, ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği kaydedilen iddianamede, ilerleyen saatlerde Mehmet Ardıçoğlu da gruba dahil olduğu belirtildi. İddianamede, bir süre sonra Eda Nur Kaplan ile Güzelyurt'un eğlence mekanında ayrılarak Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu günü birlik kiralanan otele gittikleri ifade edildi.RIZASI OLMADIĞI KAYDEDİLDİYusuf Güzelyurt'un alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi şüpheli Ardıçoğlu'nun gerçekleştirdiği bildirilen iddianamede,'Cinsel saldırı eyleminin Eda Nur Kaplan'ın vücudu üzerinde işlenirken, bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde her iki şüphelinin de eylemi esnasında içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin ancak şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır' ifadeleri kullanıldı.EN AZ 18 YIL HAPİSLERİ İSTENDİİddianamede, Eda Nur Kaplan'a 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu gerçekleştirdiği belirtilen şüpheliler Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan A.K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Eda Nur Kaplan, söz konusu şüpheliler hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra intihar etti.