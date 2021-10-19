  • USD: 9,27 - 9,28
  • EURO: 10,74 - 10,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eda Nur Kaplan soruşturması tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza...

Ankara’da bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan’ın soruşturması tamamlandı. Kaplan’a cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan en az 18 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Eda Nur Kaplan soruşturması tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza...
Ekleme: 19.10.2021 - 11:49 Güncelleme: 19.10.2021 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Eda Nur Kaplan soruşturması tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza...
Ankara'nın Çankaya ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine mesaj gönderdikten sonra bir binanın 15. katından atlayarak intihar etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütlen soruşturma tamamlandı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, olay tarihinde Eda Nur Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı şüpheli Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.

Kaplan'ın 31 Temmuz'da, ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği kaydedilen iddianamede, ilerleyen saatlerde Mehmet Ardıçoğlu da gruba dahil olduğu belirtildi. İddianamede, bir süre sonra Eda Nur Kaplan ile Güzelyurt'un eğlence mekanında ayrılarak Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu günü birlik kiralanan otele gittikleri ifade edildi.

RIZASI OLMADIĞI KAYDEDİLDİ

Yusuf Güzelyurt'un alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi şüpheli Ardıçoğlu'nun gerçekleştirdiği bildirilen iddianamede,'Cinsel saldırı eyleminin Eda Nur Kaplan'ın vücudu üzerinde işlenirken, bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde her iki şüphelinin de eylemi esnasında içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin ancak şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 18 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, Eda Nur Kaplan'a 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu gerçekleştirdiği belirtilen şüpheliler Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan A.K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Eda Nur Kaplan, söz konusu şüpheliler hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra intihar etti.
Eda Nur Kaplan soruşturması tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza...
Kocaeli’de polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı: “Aslında ben çok beyefendi birisiyim”
Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild'te taciz skandalı: Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı
'Siyasi cinayetler işlenebilir' diyen İP'li Koray Aydın: Elimde bilgi belge yok siyasi tecrübeme dayanarak konuştum
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülke büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan Millet İttifakı itirafı: Bedel ödedik, bunun bir karşılığı olacak
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Bütçede dikkat çeken kalem! Vatandaşa fatura desteği!
Fahiş fiyatta son dakika haberi: Paketlenmiş zam oyunu deşifre oldu!
Başkan Erdoğan'ın Afrika turunda ikinci durağı Togo!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu
Yolsuzluk yapan, CHP'de el üstünde tutuluyor! Görevden alınan Vefa Salman'ı Belediye Başkanı gibi davet etti
Özdemir Bayraktar'a veda... O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
Erdoğan'dan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı: Ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp oldu
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi...
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
Ankara'da birbirine yol vermeyen iki tır sürücüsü kazaya neden oldu
Türkiye'den Osman Kavala çağrısına sert tepkiler! 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'den F-35 açıklaması: Pentagon ile Türkiye istişare yürütüyor
Memurlar dikkat! Fazla mesai ücreti 2022 belli oldu!

Memurlar dikkat! Fazla mesai ücreti 2022 belli oldu!

Şehir efsanesi mi gerçek mi? Sosyal medyada herkesin bildiği sır!

Şehir efsanesi mi gerçek mi? Sosyal medyada herkesin bildiği sır!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

Kağıthane'de fazla hesap cinayeti

Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir