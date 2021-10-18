Yargı 6. Bölüm Fragmanı: Yargı 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Yargı 6. Bölümde Neler Olacak?

Yargı 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?



Yargı 5. Bölüm’de Neler Oldu?



son zamanların en sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi haline geldi. Her Pazar ekranlara gelen Yargı dizisi, dün akşam 5. Bölümüyle ekranlara geldi. Seyircileri ekran başına kilitleyentüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pekidün akşam yayınlandı. İşteYargı dizisi 6. Bölüm fragmanı dün gece yayınlandı. Fragmanda İnci’nin katilini öğrenen Ceylin çılgına döner. Engin’den hesap sormak için ona doğru giden Ceylin’i Ilgaz durdurur. Ancak Ceylin bu acıyla başa çıkamaz ve sinir krizine girer. Ancak fragman sonunda Engin değil, Ceylin parmaklıklar ardında kalır.İzleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı dizi dün akşam 5. Bölümüyle ekranlara geldi. Dün akşam yayınlanan bölümde tüm izleyiciler nefeslerini tuttu. İnci’nin katilini arayan Ceylin ve Ilgaz, hiç beklemedikleri bir delille karşılaşır. Babasının evden kovduğu Ceylin, yakın arkadaşı Engin ve ailesinin evinde kalmaya karar verir. Eve gittiğinde hiç beklemediği bir hisle karşılaşan Ceylin, kardeşinin orada öldürüldüğünü anlar. Ceylin mutfakta, İnci’nin sürekli yaptığı ve takıntı haline getirdiği peçeteden yapılmış bir gemi bulur. Bu delil Ceylin ve Ilgaz’ı İnci’nin gerçek katiline götürecektir.İnci’yi o evden birinin öldürdüğünü anlayan Ceylin ve Ilgaz bir plan kurar ve plan sonunda katili köşeye sıkıştıracaklardır. Ceylin ve Ilgaz kurdukları pusuda sessizce beklerken, İnci’nin katili Engin tuzağa düşer. Ceylin ise büyük bir sarsıntı geçirir. En yakın arkadaşı, kız kardeşinin katilidir.vebu şekildedir. Daha fazla her için takipte kalabilirsiniz!