Çin’den ABD’yi şoke eden hipersonik füze hamlesi! Haberleri bile olmadı…

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle nükleer füze yarışı yürüten Çin'in yeni hamlesi, bu kez büyük ses getirdi.Dünya genelinde birçok ülke, olası bir savaş durumunda savunma sistemlerini etkisiz bırakan hipersonik füze geliştirme yarışına girmişken, Çin'in geçtiğimiz aylarda büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirdiği bir hipersonik füze denemesi, ABD'de panik yarattı.ABD İSTİHBARATININ HABERİ BİLE OLMADIFinancial Times'ın haberine göre Çin, geçtiğimiz Ağustos ayında alçak dünya yörüngesinde uçan ve hedefine doğru yol almaya başlamadan önce dünyayı dolaşan hipersonik süzülme aracını taşıyan bir füze fırlattı.FT'ın, içerden beş yetkilinin teyidine dayandırdığı haberinde, Çin'in hipersonik silahlar konusunda şaşırtıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD yetkililerinin fark ettiğinden çok daha ileride olduğunu gösterdiği ifadeleri yer aldı.Dünya çapında rakiplerinden çok daha ileri bir teknolojiye sahip, nükleer başlık takılabilen hipersonik füze denemesi yapan Çin'in bu hamlesinden ise ABD istihbaratının haberi olmadığı belirtildi.Çin'in bu füze denemesinde hedefini vuramadığı ve yaklaşık 32 km ile hedefi ıskaladığı belirtilirken, ABD'li yetkililerin bu denemeden ancak olay bitiminde haberleri olduğu ve bu gelişmenin istihbaratı büyük şaşkınlığa sürüklediği bilgisi yer aldı.FT'nin haberine göre ağustos ayı civarında gerçekleşen deneme uçuşunda, destek süzülme aracı, bir Uzun Yürüyüş 2C roketi tarafından uzaya gönderildi. Hipersonik kayma aracının hedefini 32 km ile kaçırdığı denemenin, buna rağmen Çin'in hipersonik silahlardaki 'şaşırtıcı ilerlemesini' gösterdiği belirtildiBu gelişmelerde birlikte Çin'in hipersonik silahlar konusunda önemli gelişme kaydettiği ve en yakın rakibi olarak görülen ABD'den, teknolojik olarak çok daha ileride olduğunu söyleyen FT, bu haberin ABD savunma çevreleri üzerinde şok etkisi yarattığını belirtti.HİPERSONİK FÜZE NEDİR?Hipersonik füzeler, tıpkı balistik füzeler gibi nükleer silah taşıyabilirken, onlardan farklı olarak, ses hızından en az beş kat daha hızlı hareket edebiliyor. Yani saatte 6 bin 200 kilometreye ulaşabiliyor.Hedeflerine ulaşmak için bir yay çizerek uzayda yükseklere uçarken potansiyel hedefe daha hızlı ulaşmak için atmosferde daha alçak rotadan giden hipersonik füzeler, durdurulmasının zorluğuyla dikkat çekiyor. Hipersonik füzeler, tespit edilmekten kaçınmak için uçarken manevra yapıp savunma önlemlerini boşa çıkartmasıyla biliniyor.Hipersonik füze üreticisi diğer ülkeler arasında ABD ve Rusya yer alıyor. Geçen ay Kuzey Kore de yeni geliştirilen bir hipersonik füzeyi denediğini açıklamıştı.