Başkan Erdoğan'dan Angola'da sömürge tepkisi! 'Korktukça bu zulüm Aftika'yı kuşatacaktır'

Angola Devlet Başkanı Lourenço ile yaptıkları ikili görüşmede özelikle savunma sanayi ve terörle mücadele alanında ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin kazandığı ivmenin sevindirici olduğunu belirtti.Üçüncü Türkiye-Afrika İş Forumu'nu 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, foruma Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanının katılacağını aktardı.Başkan Erdoğan Angola'da önemli açıklamalar "İş birliğimizi daha da geliştireceğiz"Erdoğan, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde ise yine İstanbul'da Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin icra edileceğini dile getirerek, Angola Devlet Başkanı Lourenço'yu da zirvede görmeyi özellikle arzu ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lourenço'nun gelecek yıl 11-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da katılımından ayrıca memnuniyet duyacağını kaydetti."Afrika kıtasıyla ilişkilerimizde Angola'nın en önemli ortaklarımızdan biri olması bizleri bilhassa memnun ediyor." diyen Erdoğan, ikili görüşmede her alanda dostluk ve iş birliğinin daha da gelişmesi yönündeki iradeyi teyit ettiklerini vurguladı.İkili ticaret hacminin, gerçek potansiyelinin oldukça gerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"2020 yılı 177,5 milyon dolar olan ticaret hacmimiz bu yılın sekiz ayı itibarıyla yaklaşık 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ziyaretinizde belirtiğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Ankara'da kabul ettiğiniz özel sektör temsilcilerimizden bazılarının Angolalı muhataplarıyla ortaklık sözleşmelerini imzalamaları, karşılıklı yatırımların artmasına vesile olacaktır.Altyapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması noktasında Maliye Bakanlarımızın temasta oldukları da malumunuzdur. Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlılığımızın neticesidir. Hepsinden öte özellikle Türk Hava Yolları, 13 Ekim itibarıyla Angola'ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum."Vize meselesinde atılacak kolaylaştırıcı adımların da insan ve ürün hareketliliğini artıracağını belirten Erdoğan, "Bu konuda değerli dostum, 'Vize serbestisi konusunda, süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur' dedi." şeklinde konuştu.Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı eliyle iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Koronavirüs salgını sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlık alanında iş birliği anlaşması, tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek, kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum.Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede iş birliğine hazırdır. Üç ay gibi kısa bir sürede karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri, hele hele Türk Hava Yollarının artık uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda İstanbul-Luanda arası 7,5 saat. Dolayısıyla bu, işin ne kadar kolaylaştığını da ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanının şahsında tüm Angola makamlarına teşekkür ediyorum. Bu heyetler arası toplantımızın da ülkelerimiz arasında yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyorum."SORU-CEVAPBaşkan Erdoğan: İşbirliği içinde savunma sanayinin yeri nedir? Başkan Erdoğan: Ben de özellikle teşekkür ediyorum. Savunma sanayi noktasında 3 ay önce Türkiye'ye yaptıkları ziyarette İHA ve SİHA'larla ilgili talepleri olmuştu. Zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bugün de bazı görüşmeler yaptık. Bu konuda Türkiye'nin son 19 yılda attığı adımlar gerçekten kendilerinin de dikkatini çekiyor. Ne gibi ürünlerin alım satımları yapılabilir, görüşmek suretiyle adımları atacağız. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik.Çeşitli işbirlikleri söylediniz. Bununla ilgili Afrika ülkeleri için Türkiye ne gibi bir öneme sahip olacak? Hangi sektörlerde dahil olacak?Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: Afrika ülkelerinde Angola'nın bölgede büyük güç olarak yer aldığını biliyoruz. Biz daha modern bir ülke olmaya çalışacağız. Burada Angola'nın üye olduğu 3 üyelik var. Türkiye'nin buraya girmesiyle bizim refahımızı yükseltecek kazanımlarımız olacak. Türkiye'nin buraya gelmesi kesinlikle 3. ülkelere de bir kapı olacak.Başkan Erdoğan: Sayın Başkan zaten yapabileceklerimizi söyledi. Bugün 7 anlaşma bunun ilk adımlarıdır. Bu anlaşmayla birlikte yapmamız gerekenlerin imzalarını attık. Gerek eğitim alanında işbirliği anlaşması ki üniversiteler konusunda adımlarımızı atıyoruz. Gümrük konularıyla karşılıklı idari yardım anlaşmasını yapma imkanımız var. Sanayi konularında her türlü birikimimizi Angola'yla paylaşmaya hazırız. Turizm alanında ise Türkiye çok çok güçlü bir ülke. İnanıyorum ki THY'nin uçuşlarıyla birlikte buraya gelen Türk vatandaşlarının olacaktır.KORKTUKÇA BU ZULÜM AFRİKA'YI KUŞATACAKTIRAdil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır.