Altın yatırımcıları ve satış yapanlar dikkat! Altın fiyatları patladı! Süreç tepetaklak oldu! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Süreç terse döndü! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı vatandaşların radarında olmaya devam ediyor. Altının şahlandığını gören vatandaşlar, yatırım amacıyla sakladıkları altınları bir bir bozdurmak amacıyla kuyumcu yolunu tuttular. Fiyatlarda yaşanan ani artışı fırsat bilen vatandaşlar, kar suretiyle biriktirdikleri altınlarını kuyumculara teslim etti. Altın fiyatının düşme olasılığı gözükmediğini dile getiren kuyumcular, bir ay amacıyla da rakamlarda tekrar artış olabileceğine ilgi çektiler. Vatandaşlara altın bozdurma ve satmada yardımcı olan kuyumcular, bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurduklarını ve şimdilik hiç satış yapamadıklarını söylediler

Altın piyasasında yaşanan süratli yükseliş vatandaşı harekete geçirdi.Fiyatlardaki süratli artışı fırsat bilen vatandaşlar, yastık altında sakladıklarıaltınları kuyumculara götürmeye başladı. Yatırım hedefli aldıkları altınlarıbozdurmak amacıyla kuyumcu yolunu tutan vatandaşlar, bir kuyumcuda,günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurma prosedürü gerçekleştirdiler.Altın, ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi veFed üyelerinin 'enflasyon geçici' söyleminde ayrışmaları ardından son 5aydaki en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Gram altın ise Dolar/TL veküresel altın fiyatlarındaki süratli yükselişle 2021'in zirvesinde seyrediyor.GALERİ DEVAM EDİYORFİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEKAltındaki fiyatın yükselmesiyle, kuyumcularda satıştan çok alımgerçekleştiğine ilgi çeken kuyumcu Sergen Kavarkurt, 'Altınlarını bozmakisteyen vatandaşlar fiyat artışlarından kaynaklı mutlu fakat nisan, mayıs aylarıdaha çok nişan, düğün ayları bulunduğu amacıyla bu aylarda altın alabilmekisteyen vatandaşlar fiyatları duyunca üzülüyor. Euro ve dolar yükseldiğiamacıyla altının yükseleceğini düşünüyoruz.Bu yüzden altına yönelmek vatandaşlar amacıyla daha avantajlı olacaktır.Şuan ki rakamlara göre vatandaşın alımdan çok satış yapması daha mantıklıama gene de bekleyip görmek lazım. Yatırım hedefli olan gram, çeyrek, yarımaltına vatandaşın ilgisi var. Ama bizim gene yatırım hedefli tavsiyelerimizgram, cumhuriyet, çeyrek altın gibi ürünlerdir' ifadelerini kullandı.'EN GÜVENİLİR KAPI, ALTIN'Bir diğer kuyumcu Şerafettin Uğur ise, son zamanların en itimat edilir yatırımkapısının altın olduğuna ilgi çekti. Bitcoin gibi coin para birimlerinde bir andaçöküşlerin gerçekleşebileceğine de vurgu yapan Uğur, 'Son 2-3 günden beridolarla birlikte altın fiyatları da çok yükseldi. Vatandaşların alım kuvveti yok,şu anda çok zor şartlardayız.Biz de birikimimizi altına yatıralım dedik. Böyle giderse altın daha dayükselecek. Daha evvelce bitcoine yatırım yapıp kazandım fakat bitcoindesıkıntılar olunca bozdurmak mecburiyetinde kaldım ve yeniden altınayöneldim. Şu an en itimat edilir kapının altın olduğunu düşünüyorum' diyekonuştu.