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Altın yatırımcıları ve satış yapanlar dikkat! Altın fiyatları patladı! Süreç tepetaklak oldu! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Süreç terse döndü! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı vatandaşların radarında olmaya devam ediyor. Altının şahlandığını gören vatandaşlar, yatırım amacıyla sakladıkları altınları bir bir bozdurmak amacıyla kuyumcu yolunu tuttular. Fiyatlarda yaşanan ani artışı fırsat bilen vatandaşlar, kar suretiyle biriktirdikleri altınlarını kuyumculara teslim etti. Altın fiyatının düşme olasılığı gözükmediğini dile getiren kuyumcular, bir ay amacıyla da rakamlarda tekrar artış olabileceğine ilgi çektiler. Vatandaşlara altın bozdurma ve satmada yardımcı olan kuyumcular, bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurduklarını ve şimdilik hiç satış yapamadıklarını söylediler

Ekleme: 18.10.2021 - 09:53 Güncelleme: 18.10.2021 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Altın yatırımcıları ve satış yapanlar dikkat! Altın fiyatları patladı! Süreç tepetaklak oldu! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
Altın piyasasında yaşanan süratli yükseliş vatandaşı harekete geçirdi.
Fiyatlardaki süratli artışı fırsat bilen vatandaşlar, yastık altında sakladıkları
altınları kuyumculara götürmeye başladı. Yatırım hedefli aldıkları altınları
bozdurmak amacıyla kuyumcu yolunu tutan vatandaşlar, bir kuyumcuda,
günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurma prosedürü gerçekleştirdiler.

Altın, ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ve
Fed üyelerinin 'enflasyon geçici' söyleminde ayrışmaları ardından son 5
aydaki en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Gram altın ise Dolar/TL ve
küresel altın fiyatlarındaki süratli yükselişle 2021'in zirvesinde seyrediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK

Altındaki fiyatın yükselmesiyle, kuyumcularda satıştan çok alım
gerçekleştiğine ilgi çeken kuyumcu Sergen Kavarkurt, 'Altınlarını bozmak
isteyen vatandaşlar fiyat artışlarından kaynaklı mutlu fakat nisan, mayıs ayları
daha çok nişan, düğün ayları bulunduğu amacıyla bu aylarda altın alabilmek
isteyen vatandaşlar fiyatları duyunca üzülüyor. Euro ve dolar yükseldiği
amacıyla altının yükseleceğini düşünüyoruz.

Bu yüzden altına yönelmek vatandaşlar amacıyla daha avantajlı olacaktır.
Şuan ki rakamlara göre vatandaşın alımdan çok satış yapması daha mantıklı
ama gene de bekleyip görmek lazım. Yatırım hedefli olan gram, çeyrek, yarım
altına vatandaşın ilgisi var. Ama bizim gene yatırım hedefli tavsiyelerimiz
gram, cumhuriyet, çeyrek altın gibi ürünlerdir' ifadelerini kullandı.

'EN GÜVENİLİR KAPI, ALTIN'

Bir diğer kuyumcu Şerafettin Uğur ise, son zamanların en itimat edilir yatırım
kapısının altın olduğuna ilgi çekti. Bitcoin gibi coin para birimlerinde bir anda
çöküşlerin gerçekleşebileceğine de vurgu yapan Uğur, 'Son 2-3 günden beri
dolarla birlikte altın fiyatları da çok yükseldi. Vatandaşların alım kuvveti yok,
şu anda çok zor şartlardayız.

Biz de birikimimizi altına yatıralım dedik. Böyle giderse altın daha da
yükselecek. Daha evvelce bitcoine yatırım yapıp kazandım fakat bitcoinde
sıkıntılar olunca bozdurmak mecburiyetinde kaldım ve yeniden altına 
yöneldim. Şu an en itimat edilir kapının altın olduğunu düşünüyorum' diye
konuştu.
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