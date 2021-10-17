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La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'dan İstanbul itirafı: Dizi yeniden çekilse...

Netflix'de yayınlanan La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı "Berlin" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Pedro Alonso, kaleme aldığı Flippo'nun Kitabı'nı tanıtmak üzere İstanbul'a geldi. Burada büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan Pedro Alonso, verdiği röportajda dizi ve İstanbul ile ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

Ekleme: 17.10.2021 - 21:26 Güncelleme: 17.10.2021 - 21:27 / Editör: Ozge Selin


La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, kaleme aldığı Filippo'nun Kitabı'nı tanıtmak üzere İstanbul'a geldi.

Burada büyük bir sevgi gösterisiyle paylaşan Pedro Alonso, verdiği röportajda İstanbul ve dizi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

"DİZİ YENİDEN ÇEKİLSE BERLİN YERİNE İSTANBUL'U CANLANDIRMAK İSTERİM"

Dizi yeniden çekilse Berlin değil 'İstanbul' karakterini canlandırmak istediğini söyleyen Alonso, "Bence İstanbul tek bir diziye sığdırılacak bir şehir değil" dedi.

"ÇEKİCİ BULUNMAK BANA FANTASTİK GELİYOR AMA..."

Berlin karakteriyle birlikte dünyanın en çekici erkekleri arasında gösterilen Pedro Alonso, kendisini 'çirkin' bulduğunu söylerken, "Çekici bulunmak bana fantastik geliyor ama ben en çirkinlerden biriyim" diye konuştu.

"TÜRK KADINLARININ ÇOK AKILLI V EEĞİTİMLİ OLDUKLARINI SÖYLEYEBİLİRİM""

Ünlü oyuncu, Türk kadınları hakkında ise, "Genel olarak Türk insanlarını çok seviyorum. Yayıncılık sektöründe tanıştığım kadınlardan yola çıkarak çok hazırlıklı, çok profesyonel, çok akıllı ve çok eğitimli olduklarını söyleyebilirim. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

"İSTANBUL BENİM UZUN SÜRE KALMAK İSTEDİĞİM BİR YER"

Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve çok sevdiğini belirten Pedro Alonso, "İstanbul benim uzun süre kalmak istediğim yerlerden bir tanesi. Sadece zaman geçirmek için değil burada kalıp resim yapmak, gezmek ve güzel hatıralar biriktirmek istiyorum" dedi.

"TANIŞMA ANIMIZ ROMANTİK BİR SAHNE OLURDU"

Kitabını birlikte kaleme aldığı sevgilisi Tatiana'yla tanışma öyküsünü de anlatan Alonso, "Onunla ilk karşılaştığımız an kitabımızın çıkış noktasıydı. Kitabım bir film olsa Tatiana'yla tanışma anımız çok romantik bir sahne olurdu.

Başlangıçta bir aşk ilişkimiz yoktu, aramızda mesafe vardı. Birbirimize kur yapmadan ilerledik ve sonrasında ilişki netleşti" ifadesini kullandı.
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