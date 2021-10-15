Yunanistan'ı sel vurdu! Atina sular altında kaldı!

Yunanistan'da etkili olan sağanak yağış ülkenin başkenti Atina'yı sular altında bıraktı. Hayatın adeta felç olduğu yağış sonrası onlarca ev ve işyerini su bastı, arabalar sürüklendi.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTIYağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle kent merkezindeki Nea Smyrni, Paleo, Gounari, Antheon ve Chaidari ilçelerinde onlarca ev ve işyerini su bastı. Atina'da sokaklar göle dönerken, toplu taşıma araçları ve arabalar sular altında kaldıOKULLAR TATİL EDİLDİSaatte ortalama 120 kg yağışın düştüğü Atina ve Pire'de okullar Pazartesi gününe kadar kapalıyken, orduya yardıma hazırlık talimatı verildi. Pire şehrinde sel nedeniyle bazı yolların kapandığı ve yardım isteyen vatandaşlara ulaşılamadığı belirtildi.