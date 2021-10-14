Instagram Keşfet Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Instagram Keşfet Neye Göre Filtreleniyor?



Instagram Keşfet Sıfırlama:



Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram her geçen gün daha da ilgi görüyor. Instagram’ın en çok vakit geçirilen alanı olan Keşfet bölümü ise kullanıcıları ilgilerini çekebilecek birçok içerik sunuyor. Kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik bir algoritmaya sahip olan Instagram Keşfet, özel bir alan. Burada gösterilen içerikler genelde kullanıcıların daha önce etkileşimde bulunduğu gönderilere göre düzenleniyor. Ancak bu standart gönderilerden sıkılan kullanıcılaryapmak istiyor. PekiBir süreliğine farklı ilgi alanlarınız olabilir ve Instagram'da farklı hesaplar ve içeriklerle etkileşime girebilirsiniz. Ancak şimdi "keşfet" sayfasında bu tür içeriklerle karşılaşmak istemiyorsanız Instagram keşif sıfırlama işlemi ile tüm bu karmaşayı ortadan kaldırabilirsiniz. Gelin Instagram algoritmasına ve sıfırlama işleminin detaylarına yakından bakalım. İşteYöntemi ve Keşfet sayfasına dair tüm detaylar…Instagram Keşfet kısmı aslında tmamaen sizin ilgi alanlarınızı yansıtıyor. Çünkü "keşfet" sayfasındaki tüm içerikler, Instagram algoritmasına göre daha önce etkileşimde bulunduğunuz hesaplara benzer hesapların paylaştığı gönderilerden oluşuyor. Kullanıcılar ne takip ediyor, beğeniyor, kaydediyor, yorum yapıyor, Instagram algoritması kullanıcılara özel bir keşif sayfası düzenliyor.Takip ettiğiniz kullanıcılar aynı hesaba sahip olsalar bile aynı "keşfet" sayfasını göremeyebilirsiniz çünkü katılım oranı ve hatta izlenme süresi bu sefer rol oynayacaktır. Diyelim ki Instagram keşif sayfanızda bir şey dikkatinizi çekti, içeriği açıp görüntülediniz, ancak beğenmediniz, kaydetmediniz veya yorum yapmadınız. Ancak videoların çoğunu izlediyseniz veya görüntüleri birkaç saniyeden fazla izlediyseniz, Instagram algoritması bunlarla ilgilendiğinizi anlayacak ve artık onları "keşfet" sayfanızdan kaldıracaktır.Instagram Keşfet bölümünde sürekli aynı şeyleri görmekten sıkıldığınızda, Keşfet sıfırlama yapabilirsiniz. Peki- Android veya iOS cihazınızda yüklü olan Instagram mobil uygulamasını açın. Zaten kullanıyorsanız, Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapmalısınız. Instagram Keşfet sıfırlama işlemini masaüstü versiyonunda da gerçekleştirebilirsiniz ancak mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmeniz daha kolay olacaktır.- "Keşfet" sayfasındaki gönderilerde gönderilere özel Instagram keşfet sıfırlaması gerçekleştiriyoruz ancak toplu işlemlerde "kelfet" sayfasıyla hiçbir ilgimiz yok. Instagram mobil uygulamasını açtıktan sonra sağ alt köşedeki insan silüetine benzeyen butona tıklayarak Instagram profil sayfanızı açabilirsiniz.- Instagram mobil uygulaması üzerinden profil sayfanızı açtıktan sonra menüyü açmak için sağ üst köşedeki üç çizgi butonuna dokunun. Buradaki menüde birçok farklı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Instagram Keşfet sıfırlama işlemine devam etmek için en üstteki Ayarlar'a tıklayın.- Instagram hesabınızla ilgili tüm görünür, görünmez, gizli veya açık ayarları "Ayarlar" sayfasından düzenleyebilirsiniz. Aradığınız ayarlar sayfasına da arama çubuğu üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Instagram Keşfet sıfırlama işlemine devam etmek için Güvenlik'e tıklayın.- Instagram ayarlar sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz güvenlik sayfası, tüm güvenlik ayarlarını düzenleyebileceğiniz bir sayfadır. Giriş güvenliğinizi daha da güçlendirebilirsiniz.Verilerinize erişerek verilerinizin Instagram'ın elinde olduğunu göreceksiniz. Instagram keşif sıfırlama işlemine devam etmek için Arama Geçmişini Temizle'ye tıklayın.- Güvenli sayfa üzerinden erişilen arama geçmişini temizle sayfasında, daha önce temizlemediyseniz, Instagram arama çubuğu kullanılarak aranan tüm içerikleri göreceksiniz. Belirli aramaları tek tek silebilirsiniz. Toplu silme için Tümünü temizle'yi tıklamanız yeterlidir.- Instagram arama geçmişiniz, sizi Instagram algoritmasına sokan neredeyse her şeydir. Bu nedenle platform size tüm arama kayıtlarını gerçekten silmek isteyip istemediğinizi soracaktır. İşlemi onaylayın. Uygulamayı yeniden başlattığınızda, temiz bir Instagram keşif sayfası göreceksiniz.?” sorusunun yanıtını sizler için yazdık.