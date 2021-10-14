Gülistan doku kaybolmuştu! Gizemli olayda flaş gelişme!

Sır olay tarihler 5 Ocak 2020'yi gösterdiğinde Tunceli'de yaşandı…Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, sırra kadem bastı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.Ailesi ise polisi aradı. Ekipler arama çalışması başlattı. Ancak genç kızın izine ulaşılamadı.SON DAKİKA: GÜLİSTAN DOKU DAVASINDA FLAŞ KARAR!649 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında Gülistan Doku'ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü.E.Y., 4'üncü kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Gülistan'ın ablası Aygül Doku ve avukatları Fatma Kalsen ve Ali Çimen, mahkemede hazır bulundu.Mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık E.Y. hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.