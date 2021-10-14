Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin can verdiği servis kazasında flaş gelişme!

Olay, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim'de meydana geldi. Bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula götüren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka minibüs, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi.Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.İHALEYİ ALAN FİRMADAKİ ARAÇ SAHİBİ DE TUTUKLANDIOlayın ardından soruşturmayı derinleştiren cumhuriyet savcılığı Milli Eğitim Müdürlüğünden ihaleyi alan firmadaki araç sahibi İsmail D. gözaltına alındı. İscehisar Adliyesine sevk edilen İsmail D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.Servis aracını kullanan şoför Adalettin T. de önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi."SERVİS KAPISI İPLE BAĞLANIYORMUŞ"Öte yandan, okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın halası Kadriye Tek, servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia ederek, "Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş" ifadelerini kullanmıştı.