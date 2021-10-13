CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri tepki çekmişti...

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Meclis'e gönderildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon programında 'Tank-Palet Fabrikası' tartışmaları sırasında skandal ifadeler kullanmıştı. Başarır, kahraman Mehmetçik'i hedef almış, 'Türk ordusu Katar'a satılmıştır' demişti.Bu sözler Türkiye'yi ayağa kaldırırken, vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağmıştı. Bu gelişmeler üzerine Başarır hakkında soruşturma başlatılmıştı.CHP'li vekil ile ilgili süren fezleke çalışmalarında sıcak bir gelişme yaşandı. Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı.