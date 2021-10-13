Ankara'da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin köy yollarına hava şartlarını gözetmeden ve kalitesiz asfalt dökerek devleti 87 milyon lira zarara uğratmasına ilişkin haberimiz kamuoyunda geniş yankı buldu. SABAH muhabiri, Sayıştay'ın 87 milyon liralık kamu zararının izini sürdü. Çamlıdere ilçesindeki köylere gitti ve dökülen asfaltı yerinde inceledi. Bölge siyasetçileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kışın sıcakasfalt yerine soğuk asfaltı dökmesinin hesabını sordu.CAN: ASFALTI MİKROSKOPLA ARASANIZ BULAMAZSINIZÇamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can: "Ankaralı hizmet bekliyor. Çamlıdere hizmet bekliyor ama bunlar ancak algı operasyonu yapıyor. İller Bankası'ndan gelen paramızın yüzde 40'ını Ankara Büyükşehir Belediyesi alıyor. Söz konusu asfaltta 2 senede bize gelmeden alınan para yaklaşık 6 milyon lira… Ankara kan ağlıyor, sosyal trollerle Ankara yönetilmez. Türkiye; Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çağ atladı, bunlar daha ip atlamayı bilmiyor. Sözde asfalt atıldı, ortada soğuk asfalt yok, mikroskopla arasanız bulamazsınız, büyüteçle arasanız bulamazsınız. Yol yok, kış mevsiminde atıldığı için erimiş bitmiş. Yazık Ankaralının da Çamlıdereli'nin de parasına yazık.."KÜTÜKÇÜ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZIN DÖKÜLMESİ GEREKEN ASFALTI KIŞIN DÖKTÜÇamlıdere Muhtarlar Birliği Başkanı Dursun Kütükçü: "41 tane köyüm var, yapılan iş hep aynı soğuk asfalt. Yazın dökülmesi gereken asfaltı kışın döktüler. 'Sıcak asfalt atılacak' diye söz verildi maalesef soğuk asfalt atıldı. Sathi kaplama istemiyoruz, gerekirse 5 sene bekleriz yeter ki sıcak asfalt yapılsın. Mansur Yavaş'tan sıcak asfalt istiyoruz buralar çok soğuk olur soğuk asfalt akar ve gider.."DEMİR: "YAPILAN MASRAFA YAZIK"Mehmet Demir: "Geçen sene kışa doğru asfalt diye attılar. Biz sıcak zannettik, soğuk asfalt çıktı. Hiç atmasalar daha iyiydi. Çok soğuk buralar. Soğuk memleket biz sıcak asfalt istiyoruz. Yapılan masrafa yazık günah. Kar yağdığı zaman yağmur yağdığı zaman akıp gidiyor. Mansur Yavaş geldi, parmağımıza bir bal sürdü gitti."AKIN: "KIŞIN ASFALT MI ATILIR?"Salih Akın: "Buralar soğuk memleket 1 metre kar yağar, soğuk asfalt atılmaz sıcak asfalt atılır. Rakım olarak iki binlere çıkarken soğuk asfalt atılır mı? Bir de kışın asfalt mı atılır mı? Kışa doğru attılar. Kışın kar ve yağmur yağınca asfalt çamur gibi aktı gitti. Benli Yaylası tarafında araba akışı çok olduğu için biraz olsun tuttu ama bizim Çukurören Mahallesi araç trafiği az çamur gibi aktı gitti. Arabanın frene basmaya korkuyoruz kayıp gidiyor tehlikeli virajlar var.."TÜRKER: "DEVLETİN VE MİLLETİN PARASINA YAZIK"Halil Türker: "Sıcak asfalt sözü verildi soğuk asfalt olduktan sonra kış gelince akıp gitti. Yapılan masrafa yazık oluyor, para çöpe gidiyor. Bazı yerlere menfez atılması gerekiyor yapılmışken bir kez yapılsın, devletin milletin parasına yazık"ESEN: ASFALT KALMADISüleyman Esen: "Soğuk asfalt atıldı, kışın yolları açmak için kepçe girdi, her yer kazıldı, asfalt diye bir şey kalmadı. Yazık, günah verilen paraya ve emeğe yazık. Bunun yerine yazın sıcak asfalt atılsaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Yazık devletin hakkı ve yetim malı.."